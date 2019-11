Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec LVMH, Valeo) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 7 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH - Tiffany a demandé au groupe de luxe de relever son offre actuellement située à 14,5 milliards de dollars, a-t-on appris mercredi de sources proches de l'opération. * AXA a annoncé mercredi que les catastrophes naturelles devraient coûter à sa filiale Axa XL environ 420 millions d'euros de plus que d'habitude au second semestre en raison des dégâts occasionnés. * EIFFAGE a publié un chiffre d'affaires sur neuf mois en hausse de 10,6% et confirmé ses perspectives de croissance et de résultats pour l'ensemble de l'année. * EURONEXT a fait état d'une baisse de 1,8% sur un mois et 13,4% sur un an des volumes quotidiens de transactions sur ses marchés "cash" en octobre à 8,57 milliards d'euros. * NRJ a fait état d'une baisse de 2,9% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. * TOD'S a annoncé une baisse de 4,7% de ses ventes à données comparables sur les neuf premiers mois de cette année, qui traduit une légère dégradation par rapport au premier semestre (-4,5%) en raison de la faiblesse du marché italien et des tensions à Hong Kong, et a précisé qu'atteindre le consensus d'Ebitda était faisable mais difficile. * VALEO - Jefferies a abaissé sa recommandation sur le titre à "sous-performance" contre "conserver" tout en portant son objectif de cours de 27 à 29 euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0