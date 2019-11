Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Natixis) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 27 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * VIVENDI a annoncé mardi l'annulation de 36,25 millions d'actions représentant près de 3% de son capital, portant à 10% la part du capital annulée depuis le 17 juin. * ALSTOM a annoncé mardi avoir remporté un contrat de 430 millions d'euros pour le renouvellement et l'automatisation du métro de Marseille, financé par la métrole Aix-Marseille-Provence. * NATIXIS a déclaré mardi que la suspension de l'un de ses traders à New York n'avait aucune conséquence sur ses activités ni sur sa clientèle et n'était aucunement liée à une perte en résultat. * QUADIENT - L'ex-Neopost a fait état mardi d'une croissance organique de 2,0% au troisième trimestre et relevé sa prévision d'évolution du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, disant tabler désormais sur une croissance organique "supérieure à 1%" contre une "légère" croissance auparavant. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

0