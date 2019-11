Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec PSA et Air France-KLM) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 29 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * PSA s'apprête à vendre sa participation dans sa co-entreprise chinoise Capsa, spécialisée dans la marque DS et victime depuis plusieurs années d'une chute de ses ventes, a dit à Reuters un porte-parole du constructeur automobile français. * VIVENDI , MEDIASET - Le conseil d'administration de Mediaset pourrait se réunir dans la journée pour débattre d'un projet d'accord avec Vivendi sur la vente par le groupe français des deux tiers de sa participation dans l'italien, a-t-on appris de sources proches du dossier. * SUEZ - Le président du groupe, Jean-Louis Chaussade, a confirmé jeudi qu'il quitterait le conseil à l'issue de l'assemblée générale de mai prochain. * MERSEN a annoncé jeudi le rachat de GAB Neumann, un spécialiste du design, de la fabrication et de la vente d'échangeurs de chaleur en graphite et en carbure de silicium (SiC) pour le marché de la chimie, sans préciser le montant de l'opération. * PLASTIC OMNIUM a confirmé jeudi ses prévisions 2019 tout en annonçant le report de sa journée investisseurs au 7 janvier au lieu du 6 décembre en raison de "l'ampleur prévisible des mouvements sociaux en France". * AIR FRANCE-KLM - Credit Suisse a abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre" et ramené son objectif de cours à 8,85 euros contre 9,37 euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

