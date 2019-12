Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Puma et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 2 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée : * RENAULT , PSA - Les immatriculations de voitures neuves en France ont progressé de 0,65% en novembre, selon les données brutes du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) publiées dimanche. Les immatriculations du groupe PSA ont reculé de 7,04% tandis que celles du groupe Renault ont progressé de 11,53% sur la période. L'alliance entre Nissan Motor , Renault et Mitsubishi Motors a convenu de créer une nouvelle société dédiée à la recherche et développement de technologies de pointe, a rapporté dimanche l'agence de presse Kyodo. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV et le syndicat United Auto Workers (UAW) ont annoncé samedi un accord de principe portant sur une nouvelle convention collective de 4 ans, une bonne nouvelle pour le constructeur automobile qui prépare son mariage avec le français PSA. * AIRBUS a licencié 16 salariés en lien avec une enquête portant sur une utilisation inappropriée de documents appartenant à des clients, a déclaré dimanche un porte-parole du groupe, confirmant une information de presse. * LVMH a annoncé vendredi prendre le contrôle de Château d'Esclans, un producteur français de vins rosés haut de gamme très appréciés aux Etats-Unis. * TF1 a annoncé vendredi l’acquisition des droits de diffusion de la finale de la Ligue des Champions pour les années 2022, 2023 et 2024. * EDF - Les concurrents d'EDF ont demandé 147 térawatts-heure (TWh) d'électricité d'origine nucléaire au groupe public pour 2020 à l'occasion d'un guichet de souscription relatif à l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), a annoncé vendredi la Commission de régulation de l'énergie (CRE). * PUMA est attendu en hausse de 2%, Jefferies entame son suivi avec une recommandation d'achat, selon le courtier Lang & Schwarz.

