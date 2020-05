Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Bouygues, Carmat et Abivax) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 25 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT , PSA , FAURECIA , VALEO - Le plan de soutien à la filière automobile française qu'Emmanuel Macron doit présenter mardi donnera un coup de pouce supplémentaire pour l'achat d'une voiture neuve, qu'il s'agisse d'un modèle électrique mais aussi d'un modèle thermique récent, a annoncé dimanche la ministre des Transports Elisabeth Borne. * AXA a annoncé vendredi soir qu'il ferait appel de la décision du tribunal de commerce de Paris lui ordonnant d'indemniser un restaurateur à hauteur de deux mois de perte de son chiffre d'affaires du fait du confinement. * BOUYGUES - Martin Bouygues, PDG du groupe, a plaidé samedi pour un report à fin 2020 ou début 2021 des enchères pour les fréquences de téléphonie mobile de cinquième génération en France en raison des incertitudes provoquées par la crise sanitaire liée au coronavirus. * CARMAT a annoncé lundi avoir réalisé la première implantation d'un coeur artificiel total au Danemark. * ABIVAX a annoncé lundi avoir reçu l'autorisation du régulateur allemand pour l'essai d'un produit destiné à aider les patients atteints du coronavirus. * LUFTHANSA , qui négocie avec le gouvernement un plan de sauvetage de neuf milliards d'euros, reprendra ses vols vers 20 destinations à partir de la mi-juin, a fait savoir dimanche une porte-parole. * ASTON MARTIN - Le directeur général du constructeur automobile, Andy Palmer, va être remplacé par Tobias Moers, actuel PDG de Mercedes-AMG, dans le cadre d'une restructuration appelée à être annoncée mardi, rapporte dimanche le Financial Times. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: