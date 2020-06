Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Europcar/Volkswagen/Eurazeo) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 24 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * EUROPCAR - VOLKSWAGEN AG est en discussion avec Europcar Mobility Group pour acquérir la société française de location de véhicules, a-t-on appris mardi de sources proches du dossier. EURAZEO est le principal actionnaire d'Europcar avec près de 30% du capital. * LAGARDÈRE a déclaré mardi dans un communiqué ( ) qu'"aucune décision de vendre Lagardère Live Entertainment n'a été prise", démentant ainsi des informations de presse récentes. * SMCP - Le groupe de mode, propriétaire de Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac, a annoncé la signature d'un prêt de 140 millions d'euros garanti à 90% par l'Etat, la suspension des covenants financiers jusqu'à la fin de l'exercice 2020 et un assouplissement de ceux-ci pour 2021. (Le communiqué: ) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: