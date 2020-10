Bourse de Paris : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Euronext/LSE) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 8 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence pointent vers une ouverture en hausse modérée: * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a annoncé mercredi la nomination de Delphine Garcin-Meunier au poste de responsable de la stratégie du groupe et celle de Vincent Robillard au poste de responsable de la communication financière et des relations avec les investisseurs. Ces nominations seront effectives le 9 novembre. * EURONEXT - Selon le journal Börsen Zeitung, LSE devrait annoncer officiellement vendredi la cession de Borsa Italiana à Euronext pour un prix d'achat de 3,75 milliards d'euros. * EQUINOR a annoncé mercredi que le gisement pétrolier Johan Sverdrup, le plus important de mer du Nord, devrait cesser sa production à moins qu'une grève des employés de la compagnie pétrolière norvégienne ne prenne fin d'ici au 14 octobre. * ASTRAZENECA pourrait commencer à bénéficier financièrement de son vaccin contre le COVID-19 dès juillet prochain, rapporte le Financial Times, qui cite un document interne du groupe pharmaceutique britannique. * EASYJET a averti jeudi que sa perte sur l'exercice financier clos le 30 septembre pourrait atteindre 845 millions de livres sterling (927 millions d'euros) et dit continuer à réfléchir à sa situation financière sur fond de limitation du trafic aérien en raison de la crise sanitaire. * AMS a annoncé jeudi une baisse inattendue de 13% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et des nouvelles mesures de financement à long terme après le rachat d'OSRAM . * IMPERIAL BRANDS a dit jeudi prévoir un chiffre d'affaires annuel stable et conforme aux attentes du marché. * MEDIOBANCA - L'homme d'affaires Leonardo Del Vecchio a déclaré mercredi ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle de la banque d'affaires italienne Mediobanca après avoir porté sa participation juste au-dessus de 10% du capital. * EUTELSAT a annoncé mercredi le placement d'une émission obligataire à 8 ans d'un montant de 600 millions d'euros. * GIVAUDAN , fabricant suisse de parfums, d'arômes et d'ingrédients actifs cosmétiques, a annoncé jeudi des ventes à périmètre comparable au troisième trimestre en hausse de 3,1% le groupe ayant bien résisté aux effets de la crise sanitaire. * RATOS AB - Le spécialiste américain des données commerciales et financières Dun & Bradstreet a annoncé jeudi le rachat de la société de données et d'analyses Bisnode au groupe de capital-investissement suédois pour 7,2 milliards de couronnes suédoises (690 millions d'euros). * PROSIEBENSAT 1 MEDIA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "achat" contre "neutre". LE POINT sur les changements de recommandation à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)