Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* ALPHABET - La maison mère de Google prend 4,3% en avant-Bourse après avoir annoncé lundi des performances supérieures aux attentes de Wall Street au titre du deuxième trimestre et fait état d'une amélioration de sa marge bénéficiaire, rassurant les investisseurs sur la maîtrise de ses coûts. Plusieurs intermédiaires financiers ont relevé leur objectif de cours sur la valeur.

* WHIRLPOOL chute de plus de 10% mardi en avant-Bourse après la publication de résultats du deuxième trimestre inférieurs aux attentes des analystes.

* UNITED TECHNOLOGIES a dépassé les attentes de Wall Street avec ses résultats du deuxième trimestre et il a relevé mardi, pour la deuxième fois, sa prévision de bénéfice annuel en raison notamment de la vigueur de la demande des compagnies aériennes pour les pièces détachées et les services. Le titre prenait plus de 2% dans les échanges avant l'ouverture.

* 3M a publié mardi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Le titre prend 2,3% en avant-Bourse malgré la révision à la baisse de la prévision de bénéfice annuel.

* VERIZON a fait état mardi d'un chiffre d'affaire et d'un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la progression du nombre de ses abonnés favorisée par ses forfaits illimités pour les données.

* ELI LILLY grimpe de 4,6% dans les transactions en avant-Bourse après avoir annoncé mardi la scission de son activité de santé animale Elanco pour l'introduire en Bourse. Le groupe pharmaceutique a dans le même temps fait état d'un bénéfice ajusté meilleur que prévu au titre du deuxième trimestre et a relevé sa prévision de bénéfice ajusté annuel.

* HARLEY-DAVIDSON a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street au titre du deuxième trimestre, grâce à la demande pour ses motos à l'international, mais le groupe a prévenu que les tarifs douaniers appliqués par l'Union européenne, en représailles de mesures similaires des Etats-Unis, allaient affecter sa marge opérationnelle. L'action gagne 5% en avant-Bourse.

* BIOGEN et son partenaire Eisai se préparent à lancer l'étude clinique de phase finale pour leur traitement BAN2401 de la maladie d'Alzheimer et travaillent avec les autorités pour concevoir le prochain essai et obtenir une procédure d'évaluation accélérée en tant que traitement révolutionnaire. Le groupe a par ailleurs fait état mardi d'une amélioration de ses résultats et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. L'action monte de 5,5% dans les transactions en avant-Bourse.

* LOCKHEED MARTIN, premier fournisseur d'armement du Pentagone, a relevé mardi ses objectifs de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels après des performances supérieures aux attentes au deuxième trimestre à la faveur d'une hausse de la demande pour ses avions de chasse F-35.

(Service Marchés)