Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* FACEBOOK est indiqué en baisse de 17% en avant-Bourse, les résultats trimestriels et les prévisions du groupe alimentant les craintes quant à l'impact de la question de la protection des données sur les activités du réseau social, qui s'attend à un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires et à une forte augmentation de ses dépenses.

* AMERICAN AIRLINES a abaissé jeudi pour la deuxième fois sa prévision de bénéfice annuel après avoir enregistré au deuxième trimestre une chute de 34,5% de son profit, freiné par la hausse du coût du carburant.

* MASTERCARD perd 1,9% en avant-Bourse malgré la publication d'un bénéfice en hausse de 33% et d'un chiffre d'affaires en progression de 20% au deuxième trimestre.

* MCDONALD'S a fait état jeudi d'une hausse de 4% et supérieure aux attentes de ces ventes à restaurants constants au deuxième trimestre.

* QUALCOMM/NXP SEMICONDUCTORS - Qualcomm a dit jeudi renoncer à acheter NXP Semiconductors, n'ayant pas obtenu l'autorisation de la Chine à cette opération de 44 milliards de dollars (37,5 milliards d'euros). Le titre Qualcomm gagne 5,2% dans les transactions en avant-Bourse alors que l'action NXP chute de 11%.

* COMCAST a perdu plus d'abonnés au câble que l'année précédente mais son bénéfice trimestriel est supérieur aux attentes à la faveur d'une augmentation du nombre d'abonnés au haut débit ce qui permet au câblo-opérateur d'avancer de 1,7% en avant-Bourse.

* XEROX a annoncé jeudi une baisse de 2,2% de son chiffre d'affaires trimestriel en raison d'une plus faible demande pour ses imprimantes et photocopieurs.

* CONOCOPHILIPS a rapporté jeudi un bénéfice pour le deuxième trimestre contre un bénéfice il y a un an, soutenu par la hausse des tarifs du brut.

* FORD MOTOR a revu à la baisse mercredi sa prévision de profit annuel à la suite d'un bénéfice net inférieur aux attentes au deuxième trimestre, le constructeur américain souffrant de ses performances en Chine et en Europe. Le titre perd 3,76% en avant-Bourse.

* VISA a publié mercredi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, de 1,20 dollar par action contre 1,09 dollar attendu, le numéro un mondial des systèmes de paiement ayant profité du dynamisme de l'économie américaine, qui incite les consommateurs à utiliser davantage leurs cartes de crédit.

* KKR - Le groupe de capital-investissement KKR a annoncé jeudi une hausse de 46% de son bénéfice au deuxième trimestre, dopé par des cessions de participation dans GoDaddy et Gardner Denver.

* ALLERGAN a fait état jeudi d'une perte trimestrielle moins importante qu'il y a un an, grâce à la demande pour son traitement antirides Botox.

* ADVANCED MICRO DEVICES - Le titre AMD gagne 5,5% en avant-Bourse à la faveur de la publication par le groupe d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice meilleurs que prévu. La hausse de la demande d'ordinateurs PC a permis d'augmenter les ventes de ses processeurs et de ses cartes graphiques.

* MATTEL - Le fabricant de jouets a réalisé au deuxième trimestre des ventes inférieures aux attentes de Wall Street. Il a encore souffert de la faillite du distributeur Toys 'R' Us et de l'absence au cours du trimestre de film majeur susceptible d'être décliné en jouets. Le titre a abandonné 8% après la clôture.

* MONDELEZ a publié mercredi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce à la progression des ventes de ses chocolats Cadbury et de ses biscuits Oreo en Europe et en Amérique du Nord, conjuguée à une maîtrise continue de ses coûts. Le titre a pris 5% après la clôture.

* TECHNIPFMC a annoncé mercredi une baisse de ses résultats au deuxième trimestre mais une nette hausse de sa prise de commandes, supérieure au chiffre d'affaires, et il a relevé ses prévisions annuelles pour l'une de ses principales divisions, le segment Onshore/Offshore. L'action recule de 0,12%.

* GILEAD SCIENCES a annoncé mercredi le départ d'ici à la fin de l'année de son directeur général John Milligan et du président de son conseil d'administration John Martin, après quasiment 30 ans à la tête de la "biotech" américaine pour les deux hommes. Le titre a reculé de 1,6% après la clôture malgré un bénéfice trimestriel meilleur que prévu.

* UNDER ARMOUR a annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu, pénalisé par des investissements dans ses activités commerciales et sur les marchés internationaux. Le titre, qui perdait 9% dans les premiers échanges en avant-Bourse, s'est retourné à la hausse pour gagner environ 6%.

* PAYPAL recule de 3,3% en avant-Bourse après avoir annoncé mercredi une prévision de bénéfice pour le trimestre en cours inférieure aux attentes.

* SPOTIFY - Le leader du streaming musical Spotify a rapporté jeudi des résultats en ligne avec les prévisions, le nombre d'abonnés payants ayant augmenté de 10% au cours des trois derniers mois, mais la nouvelle réglementation européenne sur les données personnelles a ralenti le croissance du chiffre d'affaires. Le titre perd 3,2% en avant-Bourse.

* ARCONIC - Le fabricant américain de métaux de spécialité aurait été approché par les groupes de capital-investissement BLACKSTONE et CARLYLE d'une part et APOLLO GLOBAL MANAGEMENT d'autre part en vue d'un rachat selon des informations du Wall Street Journal, qui cite deux personnes proches du dossier. Arconic gagne 9% en avant-Bourse.

* D.R. HORTON a fait état jeudi d'une hausse de 57% de son bénéfice trimestriel, porté par une demande accrue de logements neufs au printemps et un marché du logement robuste aux Etats-Unis. Le titre prend 4,7% en avant-Bourse.

* AMAZON et INTEL publieront leurs résultats trimestriels après la clôture.

