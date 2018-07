Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le compartiment pourrait être encore sous pression après les plongeons boursiers de Facebook jeudi (-18,96%) ou celui de Twitter vendredi (-20,54%). Apple doit publier ses résultats mardi après-Bourse.

* CATERPILLAR gagne 2,7% dans les transactions en avant-Bourse, le numéro un mondial des engins de chantier ayant annoncé avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année en raison d'une solide demande pour ses équipements à travers le monde, tendance qui lui a permis de dégager sur le seul deuxième trimestre un résultat meilleur que prévu.

* CBS - Le conseil d'administration du groupe de télévision fera lundi le point sur l'enquête interne visant le PDG Leslie Moonves, accusé de comportement inapproprié par plusieurs femmes, a-t-on appris auprès de deux sources au fait de la situation.

* AMERICAN EXPRESS perd plus de 1% en avant-Bourse après avoir relevé les taux de changes pour ses clients professionnels sans les avertir afin de stimuler son chiffre d'affaires et les commissions des employés, rapporte lundi le Wall Street Journal citant des personnes proches du dossier.

* DANA - L'équipementier automobile américain va racheter pour quelque 600 millions de dollars la division de systèmes de transmission du suisse Oerlikon, a indiqué le groupe helvète lundi.

* HYATT HOTELS a fait marche arrière sur son projet de rachat de l'espagnol NH Hotels après la révélation par le principal actionnaire du groupe espagnol, le thaïlandais Minor, de sa nouvelle montée au capital. Dans une lettre adressée à NH, la direction de Hyatt estime que sa proposition de racheter le groupe à un prix supérieur à celui formulé par Minor est devenue pratiquement irréalisable. Le titre NH recule de plus de 6% lundi à la Bourse de Madrid.

* MGM INTERNATIONAL - Le gestionnaire de casinos va lancer une plateforme de paris en ligne aux Etats-Unis avec le britannique GVC Holdings. Les deux groupes investiront 100 millions de dollars chacun dans leur coentreprise, dont le siège social sera basé aux Etats-Unis. Le titre GVC, qui détient les marques Coral, Ladbrokes et Sportingbet, bondit de près de 5% lundi à la Bourse de Londres.

* TYSON FOODS recule de 5% en avant-Bourse après avoir fait état d'une baisse de ses prévisions de bénéfice 2018 en évoquant l'incertitude des politiques commerciales et l'augmentation des tarifs douaniers chinois sur la viande.

* KKR - Le groupe de capital-investissement KKR a annoncé lundi la création d'une coentreprise avec la société WILLIAMS COS pour l'acquisition de Discovery Midstream, un producteur de gaz et de pétrole, auprès de TPG Growth pour un montant de 1,2 milliard de dollars (1,03 milliard d'euros).

* US FOOD HOLDING a annoncé lundi le rachat de la société SGA Foods pour un montant de 1,8 milliard de dollars en numéraire (1,54 milliard d'euros).

(Service Marchés)