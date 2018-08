Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* TESLA s'envole de plus de 8% dans les transactions en avant-Bourse. Le constructeur automobile a dit mercredi qu'il comptait augmenter la production de la Model 3 à 6.000 unités par semaines d'ici la fin août et a fait état d'une consommation moins élevée de sa trésorerie au deuxième trimestre. Le patron et fondateur du groupe, Elon Musk, s'est par ailleurs excusé à de multiples reprises de son comportement passé auprès des analystes lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

* DOWDUPONT a fait état jeudi de résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, le nouveau géant de la chimie américain ayant tiré parti d'une bonne tenue de ses activités dans tous les segments et du lancement de nouveaux produits.

* T-MOBILE US a gagné au deuxième trimestre plus d'abonnés mobiles que Wall Street ne le pensait, ces derniers étant attirés par une baisse des prix. Le troisième opérateur mobile américain, qui tente de s'emparer de son concurrent plus petit SPRINT, a gagné 686.000 abonnés au deuxième trimestre contre 786.000 un an auparavant et 467.000 suivant le consensus du consultant FactSet.

* CIGNA gagne 2% en avant-Bourse. L'assureur santé a publié jeudi un bénéfice trimestriel bien meilleur que prévu, tiré par une progression du nombre de ses clients et par une augmentation de ses tarifs. La publication de ces résultats intervient au lendemain de la parution d'un article du Wall Street Journal selon lequel le milliardaire Carl Icahn a pris une participation importante au capital du groupe et prévu de voter contre le projet de rachat d'EXPRESS SCRIPTS.

* REGENERON PHARMACEUTICALS - Le laboratoire a annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, aidé par des ventes plus élevées de traitement contre l'eczéma Dupixent.

* CISCO a annoncé jeudi son intention d'acquérir Duo Security, une société de cybersécurité, pour 2,35 milliards de dollars (2,02 milliards d'euros).

* ALPHABET - La maison-mère de Google prévoit de lancer une version censurée de son moteur de recherche en ligne pour la Chine qui bloquera certains sites et recherches de mots, ont confirmé deux sources à Reuters après la publication d'une information parue mercredi par le journal The Intercept. Le quotidien chinois Securities Times, détenu par les autorités chinoises, a démenti ces informations citant des services concernés.

* AVON PRODUCTS chute de 8% dans les transactions avant-Bourse après avoir fait état d'une perte trimestrielle inattendue, sanctionné notamment par une baisse des ventes et des retards de livraisons après la grève des routiers au Brésil.

* YUM BRANDS a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires à magasins comparables inférieur aux attentes, en raison d'une baisse de clientèle pour sa chaîne Pizza Hut. Le titre recule de 3% en avant-Bourse.

* TEVA perd 4,9% en avant-Bourse malgré l'annonce d'une perte trimestrielle moindre qu'attendu et du relèvement de ses objectifs de bénéfice pour l'année.

* WALMART fait l'objet de poursuites de la part d'une entreprise de la Silicon Valley, Zest Labs, qui l'accuse d'avoir volé une technologie permettant de conserver plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes. Zest indique avoir travaillé avec le géant de la distribution sur cette technologie pendant des années avant que Walmart ne s'en désintéresse en novembre dernier.

* WYNN RESORTS perd environ 5% en avant-Bourse, après avoir annoncé un bénéfice ajusté inférieur aux attentes pour deuxième trimestre.

* MGM RESORTS INTERNATIONAL recule de 5% en avant-Bourse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes et prévenu que le revenu par chambre disponible de son complexe à Las Vegas devrait baisser au troisième trimestre et pour l'année 2018.

* TRIPADVISOR dégringole de 12ù dans les transactions avant-Bourse après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison d'une baisse des réservations.

* FERRARI - Le titre du constructeur automobile coté à New York gagne plus de 3% dans les transactions en avant-Bourse après le relèvement du conseil de Morgan Stanley à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer". L'action a perdu 11,02% mercredi en réaction aux déclarations de son nouveau patron, Louis Camillieri, sur les prévisions annuelles.

* CRITEO - JPMorgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer".

