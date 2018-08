Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, le groupe contrôlé par le magnat Rupert Murdoch, dont WALT DISNEY doit racheter une partie des actifs, ayant notamment tiré parti d'une hausse des tarifs facturés aux câblo-opérateurs et du succès en salles du film "Deadpool 2". RBC a âr ailleurs abaissé sa recommandation à "performance de secteur" contre "surperformance".

* VIACOM a fait état jeudi d'une baisse de 3,7%, à 3,24 milliards de dollars, un montant inférieur au consensus Thomson Reuters I/B/E/S, de son chiffre d'affaires trimestriel, conséquence du recul des recettes publicitaires et des commissions que lui reversent les câblo-opérateurs.

* NEWS CORP doit publier ses résultats trimestriels après la clôture des marchés. Le propriétaire, entre autres, du Wall Street Journal, pourrait avoir bénéficié de la croissance des abonnements à ses éditions en ligne.

* RITE AID, l'une des principales chaînes de "drugstores" des Etats-Unis et le groupe de distribution ALBERTSONS ont annoncé l'abandon de leur projet de fusion, annoncé fin février et censé créer un groupe de 83 milliards de dollars de chiffre d'affaires, que contestait la société de conseil aux investisseurs Institutional Shareholder Services Inc (ISS). Le titre Rite Aid chute de 13,8% dans les transactions en avant-Bourse.

* DUN & BRADSTREET - L'éditeur de données a annoncé mercredi soir son rachat par CC Capital, Cannae Holdings et des fonds liés à Thomas H. Lee Partners pour 5,38 milliards de dollars (4,64 milliards d'euros) en numéraire.

* PERRIGO - Le groupe pharmaceutique spécialisé dans les génériques a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait approuvé le principe d'une scission de ses activités de médicaments sur ordonnance et qu'il étudierait plusieurs scénarios, dont ceux d'une distribution aux actionnaires, d'une vente et d'une fusion. Il a par ailleurs abaissé ses prévisions de résultats après un deuxième trimestre inférieur aux attentes. Le titre cède 9,3% dans les transactions en avant-Bousrse.

* YELP - Le titre du spécialiste des avis de consommateurs en ligne gagne 15,5% en avant-Bourse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et le relèvement de sa prévision d'Ebitda ajusté annuel ainsi que du bas de sa fourchette de chiffre d'affaires 2018. Au moins cinq analystes ont relevé leur objectif de cours.

* OCCIDENTAL PETROLEUM a publié mercredi soir un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, la hausse des cours du pétrole ayant plus que compensé la baisse de sa production. Le titre cédait toutefois 2% dans les transactions hors séance.

* APACHE va créer avec le société d'investissement Kayne Anderson une entreprise spécialisée dans les oléoducs et gazoducs, Altus Midstream, dont la valeur de marché sera de 3,5 milliards de dollars.

* ROKU - L'opérateur de télévision en ligne a fait état mercredi soir d'une hausse de 57,4% de son chiffre d'affaires trimestriel et d'un résultat courant par action à l'équilibre contre une perte un an plus tôt. Le titre bondit de plus de 12% dans les échanges en avant-Bourse.

* TRIBUNE MEDIA a annoncé jeudi l'abandon de son projet de rachat par SINCLAIR BROADCAST pour 3,9 milliards de dollars, qui avait suscité des réserves du président de la Federal Communications Commission (FCC), Ajit Pai.

* APPLIED MATERIALS - Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur le spécialiste des équipements de production de semi-conducteurs à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* AMPHENOL - Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur le spécialiste des câbles et connexions électriques et électroniques à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

* SEAGATE TECHNOLOGY - Goldman Sachs a abaissé sa recommandation sur le fabricant de disques durs informatiques à "vendre" contre "neutre". Le titre cède 3,9% en avant-Bourse.

