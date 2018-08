Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* HOME DEPOT a annoncé mardi des ventes trimestrielles à périmètre comparable supérieures aux attentes, porté par le regain de la demande pour ses articles saisonniers. Le titre du numéro un américain des magasins de bricolage prend près de 2% en avant-Bourse.

* Les principales valeurs BANCAIRES sont en légère hausse en avant-Bourse, profitant du répit dans la crise de la livre turque. L'indice KBW du secteur a cédé près de 3% sur les trois dernières séances.

* TESLA - Elon Musk a annoncé lundi sur Twitter avoir sollicité Silver Lake Partners et GOLDMAN SACHS pour qu'ils le conseillent dans son projet de retirer Tesla de la cote.

* CIGNA/EXPRESS SCRIPTS - L'investisseur activiste Carl Icahn a déclaré qu'il n'avait plus l'intention d'inciter les actionnaires de l'assureur santé Cigna à voter contre le rachat d'Express Scripts pour 52 milliards de dollars (45,5 milliards d'euros), les sociétés de conseil Glass Lewis et Institutional Shareholder Services (ISS) et le fonds spéculatif Glenview Capital Management ayant apporté leur soutien à l'opération. Le titre Express Scripts cède environ 3% en avant-Bourse.

* NVIDIA gagne 1,4% en avant-Bourse après la présentation de sa nouvelle génération de processeurs graphiques, dénommée Turing, dédiée entre autres au marché du cinéma, de la télévision et du graphisme.

* FACEBOOK - La Liga, la première division de football espagnole, a annoncé mardi un accord avec Facebook pour la diffusion de matches sur le sous-continent indien, notamment l'Inde et le Pakistan, sur les trois prochaines saisons. Le montant du contrat n'a pas été rendu public. Ces droits étaient détenus par Sony depuis 2014.

* CARLYLE - Le groupe de capital-investissement prépare l'introduction en Bourse du groupe de chimie de spécialités Atotech, racheté à Total pour 3,2 milliards de dollars en 2016 et qui pourrait être valorisé près de cinq milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

* TAPESTRY - L'ex-Coach, a annoncé mercredi prévoir pour l'exercice décalé entamé en juillet un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes financiers, après une croissance de 31% de ses ventes sur le trimestre avril-juin. Le titre gagnait 3,3% dans les transactions en avant-Bourse.

* ADVANCE AUTO PARTS - Le distributeur de pièces détachées automobiles gagne 5,9% en avant-Bourse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l'annonce d'un programme de rachats d'actions.

* BIOGEN - Le Spinraza de Biogen utilisé en traitement de l'amyotrophie spinale a été jugé trop coûteux pour être utilisé dans les services de santé britanniques, même après la réduction offerte par le laboratoire américain.

* SWITCH - Le cours du spécialiste des équipements et services pour centres de données chute de plus de 20%, à un plus bas historique, en avant-Bourse après un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes et la révision à la baisse de la prévision de chiffre d'affaires annuel.

* CALIFORNIA WATER SERVICE a relevé son offre d'achat sur SJW GROUP dans le but d'empêcher le projet de fusion entre ce dernier et CONNECTICUT WATER SERVICE. La nouvelle offre est de 70 dollars par action, près de 3% de plus que la précédente, et représente une prime de 12% par rapport au cours de clôture de SJW lundi soir, valorisant le groupe à 1,45 milliard de dollars. Dans les transactions en après-Bourse, le titre SJW gagnait 7,3% et California Water 7%.

* NIELSEN - Barclays a relevé sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer" et Macquarie a relevé la sienne à "surperformance".

