Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* GOLDMAN SACHS, TEVA PHARMACEUTICALS - BERKSHIRE HATHAWAY, le groupe dirigé par Warren Buffett, a augmenté ses participations dans Goldman Sachs et Teva de 21% et 7% respectivement au deuxième trimestre, montre un document boursier publié mardi après la clôture. Le titre Teva gagne environ 2% dans les transactions en avant-Bourse.

* DIAMONDBACK ENERGY a annoncé mardi le rachat d'ENERGEN poussé à la vente par les fonds activistes Elliott Management, Icahn Associates et Corvex Management, pour 9,2 milliards de dollars (8,1 milliards d'euros) en titres. L'opération doit lui permettre de se développer dans le Bassin permien. L'action Energen gagne 6,6% dans les transactions en avant-Bourse et Diamondbank cède 7%.

* MACY'S a annoncé une hausse inattendue de ses ventes trimestrielles à périmètre comparable et bat le consensus pour le troisième trimestre consécutif à la faveur de la forte performance de ses activités. Après avoir gagné près de 66% depuis le début de l'année, le titre Macy's perd environ 5% en avant-Bourse et entraine dans sa chute ses concurrents KOHLS (-2,4%), JC PENNEY (-4,5%) et NORDSTROM (-1,6%).

* Les VALEURS CHINOISES cotées sur les marchés américains sont dans le rouge en avant-Bourse en raison des craintes de ralentissement de l'économie chinoise, des tensions commerciales persistantes et des résultats trimestriels de Tencent qui a fait état mercredi d'une baisse de ses bénéfices pour le première fois en 13 ans. JD.COM et IQIYI perdent 5,7% en avant-Bourse, ALIBABA et BAIDU près de 3%.

* CABOT MICROELECTRONICS a annoncé mercredi le rachat du groupe de chimie de spécialités KMG CHEMICALS pour un montant estimé à 1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros).

* WALMART a annoncé mercredi un partenariat avec l'animatrice de télévision vedette Ellen DeGeneres pour lancer une ligne de vêtements pour femmes.

* CISCO SYSTEMS - Le géant des équipements de réseaux doit publier ses résultats trimestriels après la clôture des marchés américains. Ils devraient refléter entre autres une croissance soutenue des activités nouvelles comme la cybersécurité.

* CONSTELLATION BRANDS, propriétaire entre autres de la marque de bière Corona et de la vodka Svedka, a annoncé mercredi d'investir quatre milliards de dollars supplémentaires dans le producteur canadien de marijuana Canopy Growth, pour porter sa participation à 38%.

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL - Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et porté son objectif de cours de 413 à 600 dollars. Le titre gagne 2,4% dans les transactions en avant-Bourse.

* NVIDIA - Wells Fargo a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "sous-performance" et plus que doublé son objectif de cours à 315 dollars contre 140. Le titre gagne 1% en avant-Bourse à 264 dollars.

* WESTERN DIGITAL perd 1,6% en avant-Bourse, Cowen and Company ayant abaissé leur conseil à "performance en ligne" contre "surperformance".

(Service Marchés)