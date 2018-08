Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* TESLA - Le constructeur de voitures électriques restera finalement coté en Bourse, a annoncé vendredi son PDG, Elon Musk, renonçant à une idée accueillie avec scepticisme par la communauté financière. L'action réduit ses pertes en avant-Bourse pour céder autour de 3% après avoir abandonné jusqu'à plus de 5%.

* JOHNSON & JOHNSON et Bayer ont subi un revers dans leurs efforts pour élargir le nombre de patients bénéficiant de leur anticoagulant vedette Xarelto. Deux études mettent en effet en doute son efficacité dans le traitement de malades souffrant de déficience cardiaque à haut risque.

* PFIZER a annoncé lundi que son traitement tafamidis réduisait de 30% le risque de décès chez les personnes souffrant d'une forme rare de maladie cardiaque. Les résultats de cette étude augmentent les chances de ce traitement de devenir un énorme succès commercial. L'action prend autour de 1% en avant-Bourse.

* APPLE devrait présenter en septembre trois nouveaux modèles d'iPhone, dont un appareil haut de gamme à grand écran et une déclinaison plus abordable de l'iPhone 8, rapporte lundi Bloomberg en citant des sources informées du projet.

* COMCAST continuera de proposer les chaînes de Big Ten Network de 21ST CENTURY FOX, spécialisées dans la diffusion de rencontres de sport universitaire, ont fait savoir vendredi les deux groupes.

* BERKSHIRE HATHAWAY est en discussions pour investir entre 20 milliards et 25 milliards de roupies (245 millions à 306,4 millions d'euros) dans le groupe indien One97 Communications, maison-mère de la société de paiement numérique Paytm, rapporte lundi le journal Economic Times.

* ELECTRONIC ARTS et les autres producteurs de jeux vidéo sont à surveiller après la fusillade de Jacksonville, en Floride, où un homme a tué dimanche quatre personnes et en a blessé plusieurs autres lors d'un tournoi de jeux vidéo.

* FACEBOOK a annoncé lundi avoir supprimé les comptes du chef de l'armée birmane, le général Min Aung Hlaing, et de plusieurs hauts responsables militaires afin d'empêcher la propagation "de la haine et de la désinformation".

* LASALLE HOTEL PROPERTIES - Le groupe hôtelier américain a affirmé lundi que l'offre d'achat améliorée reçue la semaine dernière de PEBBLEBROOK HOTEL TRUST pourrait conduire à une "proposition supérieure", faisant ainsi monter les enchères avec BLACKSTONE GROUP.

* CHIPOTLE - Wedbush a abaissé sa recommandation sur la chaîne de restauration rapide à "sous-performance" en soulignant des risques sur la croissance des ventes à magasins constants et la prévision de marge. L'action perd 1,7% en avant-Bourse.

* AMERICAN WOODMARK - Le fabricant de meubles de cuisine prend plus de 12% en avant-Bourse après la publication de solides résultats trimestriels.

* JD.COM, BILIBILI, BAIDU, IQIYI, ALIBABA gagnent entre 1,5% et 5% dans les transactions en avant-Bourse, dans la foulée de la progression des places boursières chinoises plus tôt ce lundi.

* TILRAY a annoncé lundi avoir été sélectionné par la province de la Nouvelle-Ecosse au Canada pour lui fournir du cannabis et des produits dérivés, qui seront légaux à partir du 17 octobre. Le titre grimpe de plus de 9% dans les transactions en avant-Bourse. D'autres producteurs de cannabis cotés à New-York comme CRONOS et CANOPY GROWTH évoluent en hausse respectivement de 15,1% et 4,1%.

* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS perd 1,4% en avant-Bourse après la dégradation par Wedbush de son conseil sur la chaîne de prêt-à-porter.

* BLOOM ENERGY perd plus de 3% en avant-Bourse après un abaissement du conseil de Credit Suisse à "sous-performance". Il s'agit de la première dégradation du titre par un broker depuis l'introduction en Bourse du groupe de services énergétiques fin juillet.

