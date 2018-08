Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* CAMPBELL SOUP a annoncé jeudi son intention de céder ses activités à l'international et sa division de produits frais afin de réduire son endettement. Dans les échanges avant-Bourse, le titre recule de 2,4% dans les échanges en avant-Bourse après avoir cédé jusqu'à plus de 6,5%.

* ELECTRONIC ARTS a reporté de quatre semaines, au 20 novembre, le lancement de son jeu "Battlefield V" et abaissé sa prévision de réservations nettes à 5,20 milliards de dollars contre 5,55 milliards précédemment. Le titre chute de 6,7% en avant-Bourse et entraîne dans son sillage TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE et ACTIVISION BLIZZARD, qui cèdent autour de 1%.

* SALESFORCE a publié mercredi une prévision de bénéfice pour le trimestre en cours inférieure aux attentes de Wall Street, le spécialiste des logiciels "cloud" investissant massivement pour tenter de gonfler ses ventes face à une concurrence de plus en plus vive, notamment de Microsoft. Le titre, en hausse de 51% depuis le début de l'année, perd 3,3% dans les échanges avant-Bourse.

* APPLE a confirmé mercredi l'acquisition d'Akonia Holographics, une start-up basée dans le Colorado qui est spécialisée dans le développement et la production de lentilles pour lunettes à réalité augmentée (AR).

* AMAZON gagne 0,2% en avant-Bourse et l'action pourrait donc atteindre le seuil symbolique des 2.000 dollars, ce qui rapprocherait le géant du commerce en ligne du cap des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

* GUESS - Le titre du groupe de prêt-à-porter bondit de 9,7% en avant-Bourse à la suite d'un relèvement de ses prévisions de résultats annuels et d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

* PVH - Le groupe de prêt-à-porter, propriétaire des marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger, a relevé mercredi sa prévision de bénéfice annuel après avoir publié un profit trimestriel en hausse de 38% et meilleur que prévu. Le titre, en hausse de 13% depuis le début de l'année, cédait 1,6% dans les transactions hors séance.

* UNITED AIRLINES doit annoncer officiellement ce jeudi l'ouverture de trois nouvelles liaisons quotidiennes vers l'Europe.

* DOLLAR GENERAL recule de 2,5% en avant-Bourse après des prévisions annuelles inférieures aux attentes, qui éclipsent une croissance des ventes plus soutenue que prévu sur le trimestre clos le 3 août.

* DOLLAR TREE - L'action du groupe de distribution discount perd 5,5% dans les transactions en avant-Bourse après l'annonce de ventes à données comparables inférieures aux attentes sur le trimestre clos le 4 août.

* AT&T - Le président américain a de nouveau critiqué jeudi la couverture médiatique de CNN, qu'il juge biaisée, et demandé à l'opérateur télécoms AT&T, propriétaire de la chaîne, de limoger son président Jeff Zucker.

* CIENA gagne 7,8% en avant-Bourse et pourrait ouvrir sur un plus haut de dix ans après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

* ABERCROMBIE & FITCH a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé par la baisse de la demande pour sa ligne de vêtements pour adolescents et pour la marque Hollister.

* SIGNET JEWELERS grimpe de 13,6% en avant-Bourse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels et fait état de ventes à magasins constants en hausse de 1,7% au deuxième trimestre alors que le consensus Thomson Reuters tablait sur une baisse de 4,5%.

* PAYPAL - Berenberg entame son suivi avec une recommandation à "achat" et un objectif de cours à 104 dollars.

* WORLDPAY - Berenberg relève son objectif de cours à 120 dollars contre 96 dollars et reste à l'achat.

