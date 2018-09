Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* APPLE - Le groupe a prévenu qu'un grand nombre de ses produits, dont l'Apple Watch, serait probablement affecté par les droits de douane envisagés par le président Donald Trump sur certaines importations de Chine, mais n'a pas cité l'iPhone. Les fournisseurs asiatiques et européens d'Apple baissent à l'unisson lundi en Bourse après un tweet de Donald Trump samedi invitant le géant de l'électronique grand public à fabriquer ses produits aux Etats-Unis s'il veut éviter les surtaxes sur les importations chinoises.

* ALIBABA - Jack Ma, le fondateur et président exécutif du géant chinois du commerce en ligne, prendra sa retraite de l'entreprise dans un an très exactement, le 10 septembre 2019, a annoncé lundi l'entreprise dans un communiqué. L'action Alibaba perd autour de 1% en avant-Bourse.

* TESLA - Le constructeur de voitures électriques a remanié vendredi son état-major, quelques heures après la démission de son directeur comptable. Le Français Jérôme Guillen, chez Tesla depuis huit ans, a notamment été nommé à la tête de la division automobile, sous la supervision directe du PDG et fondateur Elon Musk. L'action prend 2,5% en avant-Bourse après avoir perdu plus de 6% vendredi. Elle est soutenue par une note élogieuse de Baird, qui reste à "surperformer".

* GENERAL ELECTRIC - Le conseil d'administration du conglomérat industriel a approuvé lundi le versement d'un dividende de 12 cents par action.

* BLACKROCK - Le premier gérant de fonds mondial veut accroître ses activités d'investissement privé, craignant que les programmes de rachat d'actions et le manque d'introductions en Bourse réduise les opportunités sur le marché boursier américain, a rapporté dimanche le Financial Times. Le groupe gère plus de 6.000 milliards de dollars.

* MERCK & CO a obtenu lundi l'aval de la Commission européenne pour l'utilisation de son médicament vedette Keytruda en association avec la chimiothérapie dans le traitement du cancer du poumon.

* SNAP perd 1,8% en avant-Bourse après l'annonce de la démission du directeur de la stratégie du spécialiste de la messagerie en ligne, Imran Khan.

* ANTHEM/UNITED HEALTH - Citigroup abaisse sa recommandation sur les deux assureurs-santé à "neutre" contre "achat" en faisant état de leur valorisation élevée et des risques pesant sur leur chiffre d'affaire.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - Le titre RPC s'envole de 17,47% à la Bourse de Londres après que le groupe britannique, numéro un européen des emballages plastique, a dit être en discussions préliminaires en vue de son rachat avec les fonds Apollo Global et Bain Capital. Apollo et Bain ont jusqu'au 8 octobre pour, soit lancer une offre ferme sur RPC, soit renoncer.

* CBS - Le groupe de médias a annoncé dimanche soir un accord sur les conditions de départ de son directeur général Les Moonves qui permettra aussi de mettre fin au litige l'opposant à son actionnaire principal, National Amusements, qui faisait pression pour une fusion avec VIACOM. L'action CBS prend 1,7% en avant-Bourse.

