Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* AT&T - UBS a relevé sa recommandation de "neutre" à "acheter" sur le groupe de télécommunications et de médias, jugeant la valorisation intéressante dans la perspective d'un retour à la croissance de l'Ebitda. L'intermédiaire a porté son objectif de cours de 33 à 38 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 14% par rapport au cours de clôture de jeudi. Le titre gagnait 1,5% dans les transactions en avant-Bourse.

* WALMART estime, dans une lettre adressée récemment au représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, que la hausse des droits de douane américains sur de nombreux produits importés de Chine pourrait le contraindre à relever ses prix.

* MICRON TECHNOLOGY a publié jeudi des résultats meilleurs que prévu pour le trimestre écoulé mais ses prévisions ont déçu les analystes et il a averti que les droits de douane imposés par les Etats-Unis à la Chine pèseraient sur ses marges pendant plusieurs trimestres. Le titre chutait de 5,4% dans les premiers échanges en avant-Bourse à Wall Street vendredi.

* ADOBE SYSTEMS a annoncé jeudi l'acquisition du spécialiste du marketing en ligne Marketo pour 4,75 milliards de dollars afin de renforcer son offre d'outils d'analyse numériques. L'action était peu changée en après-Bourse.

* MEDTRONIC va racheter l'israélien Mazor Robotics pour 1,64 milliard de dollars, soit 58,50 dollars par ADS (American Depository Share). L'équipementier médical américain précise que l'opération sera modérément dilutive sur l'exercice 2019. Le titre Mazor coté au Nasdaq gagnait 9,6% en avant-Bourse à 57,80 dollars.

* JEFFERIES - La banque a fait état vendredi d'une chute de 28,2% de son bénéfice trimestriel, conséquence d'une baisse des revenus dans la banque d'investissement et d'un recul de l'activité dans le conseil en fusions-acquisitions.

* TESLA - Le vice-président du constructeur de voitures électriques en charge des achats, Liam O'Connor, a démissionné, a rapporté Bloomberg en citant des sources proches du dossier.

* PIER 1 IMPORTS - Le distributeur de meubles et d'articles de décoration a publié des résultats préliminaires pour son deuxième trimestre, clos le 1er septembre, qui montrent une perte plus élevée que prévu et une baisse de 11,4% de ses ventes à magasins comparables. Le titre, en baisse de 56,3% depuis le début de l'année, chutait de 16% à 1,52 dollar en après-Bourse.

* UNITED NATURAL FOODS - Le titre du distributeur de produits frais et biologiques chutait de 11% à 30,1 dollars en après-Bourse après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes. United Natural Foods, qui a annoncé en juillet le rachat des supermarchés Supervalu, a fini à 33,85 dollars jeudi, en hausse de 1,65% sur la séance mais en baisse de 31% depuis le début de l'année.

* MCDONALD'S a annoncé une majoration de 15% de son dividende trimestriel à 1,16 dollar par action.

* UNDER ARMOUR - JPMorgan a relevé sa recommandation sur la marque d'habillement à "neutre" contre "sous-pondérer".

* ALCOA - Berenberg a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "achat" et un objectif de cours de 54 dollars, donnant un potentiel de hausse de 26% par rapport au cours de clôture de jeudi soir.

