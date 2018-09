Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les VALEURS PÉTROLIÈRES pourraient profiter de la hausse de la hausse de plus de 1,5% des cours du brut, qui a porté le prix du baril de Brent à son plus haut niveau depuis quatre ans. EXXON MOBIL et CHEVRON gagnaient respectivement 0,6% et 0,7% en avant-Bourse.

* COMCAST a remporté samedi les enchères organisées par les autorités britanniques en mettant sur la table environ 30 milliards de livres sterling (33,4 milliards d'euros) pour acquérir l'opérateur britannique de télévision par satellite Sky, l'emportant ainsi sur TWENTY-FIRST CENTURY FOX. L'action Comcast recule de 4,4% dans les transactions en avant-Bourse.

* SIRIUS XM HOLDINGS, opérateur de radio par satellite, a annoncé lundi le rachat de PANDORA MEDIA pour environ 3,5 milliards de dollars (3,0 milliards d'euros) en actions. Le titre Sirius XM perd 3,3% en avant-Bourse tandis que Pandora Media bondit de 8,6%.

* ALPHABET, FACEBOOK, TWITTER, NETFLIX et de nombreuses autres valeurs technologiques seront suivies de près par les investisseurs à l'occasion de la recomposition des indices sectoriels du S&P 500 qui les verra intégrer un nouvel ensemble de valeurs de la communication et des médias. Les titres Facebook, Twitter et Alphabet perdent entre 0,5% et 1% dans les échanges en avant-Bourse.

* DELL TECHNOLOGIES - Dell étudie de nouveau une introduction en Bourse (IPO), une option qu'il avait abandonnée plus tôt cette année, envisageant alors d'absorber sa filiale cotée de logiciels de virtualisation VMWARE, ce qui l'aurait fait entrer de facto à Wall Street, ont rapporté plusieurs sources au fait du dossier.

* MICHAEL KORS a conclu un accord pour prendre le contrôle de la maison de couture italienne Versace sur la base d'une valorisation d'au moins deux milliards de dollars (1,7 milliard d'euros) et l'annonce officielle pourrait intervenir dans la semaine, a-t-on appris de trois sources proches du dossier.

* COCA-COLA a annoncé lundi le rachat de la marque française Tropico, sans dévoiler les modalités financières de la transaction.

* ALEXION PHARMA - L'action du groupe pharmaceutique gagne 7,4% en avant-Bourse après la publication de résultats positifs d'un essai de phase III du Soliris dans le traitement de certains troubles nerveux.

* COMPAGNIES AÉRIENNES - Un projet de loi du Congrès relatif au secteur du transport aérien comprend des mesures de protection des passagers - taille minimum des sièges, interdiction de les forcer à quitter l'avion une fois l'embarquement terminé - mais ne mentionne plus l'obligation de facturer des tarifs "raisonnables et proportionnels" pour les bagages.

* PPG INDUSTRIES - Credit Suisse a abaissé sa recommandation sur le groupe de chimie de spécialités et de revêtements à "neutre" contre "surpondérer".

(Service Marchés)