Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* GENERAL ELECTRIC - Le conglomérat industriel a annoncé lundi la nomination au poste de PDG de Lawrence Culp Jr, ancien PDG de Danaher, en remplacement de John Flannery, en précisant qu'il n'atteindrait pas cette année les objectifs annoncés précédemment de cash-flow et de bénéfice par action cette année. L'action gagne 6,3% en avant-Bourse.

* CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES - FORD et GENERAL MOTORS gagnent 1,4% et 1,6% respectivement en avant-Bourse, en réaction à l'accord conclu entre les Etats-Unis et le Canada pour une refonte de l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna), dont le Mexique est également partie prenante.

* TESLA - Elon Musk va quitter son poste de président mais conservera ses fonctions de directeur général du constructeur de voitures électriques haut de gamme en application d'un accord conclu avec la Securities and Exchange Commission (SEC), qui prévoit aussi qu'Elon Musk et Tesla paient chacun une amende de 20 millions de dollars. Le titre gagnait 16,2% dans les échanges en avant-Bourse lundi. Par ailleurs, Independent Research a relevé sa recommandation de "vendre" à "conserver".

* PFIZER - Le groupe pharmaceutique a annoncé lundi que son PDG depuis 2010, Ian Read, abandonnerait la direction générale à son adjoint Albert Bourla le 1er janvier prochain pour ne conserver que la présidence du conseil d'administration. L'action gagne 1% en avant-Bourse.

* FACEBOOK - Le président de la principale autorité fédérale allemande de la concurrence s'est déclaré lundi "très optimiste" quant à la possibilité d'adopter avant la fin de l'année des mesures visant le réseau social, reconnu responsable, en Allemagne, d'abus de position dominante dans le but de collecter des données d'utilisateurs sans leur consentement.

* PRAXAIR - Les autorités chinoises ont autorisé la fusion de 83 milliards de dollars du spécialiste des gaz industriels avec son homologue allemand Linde.

* INTEL - L'action perd 1,7% en avant-Bourse, Barclays ayant abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* ADVANCED MICRO DEVICES - L'action perd 2,3% en avant-Bourse, Baird ayant abaissé sa recommandation à "neutre" tout en relevant son objectif de cours à 28 dollars contre 20 dollars.

* QUALCOMM, APPLE - Un juge de l'International Trade Commission américaine a refusé vendredi de bloquer l'importation aux Etats-Unis de certains iPhone d'Apple contenant des puces d'Intel, ce qui représente un revers pour Qualcomm dans sa bataille juridique avec groupe à la pomme. Le juge a reconnu que les téléphones d'Apple enfreignaient un brevet de Qualcomm lié à la technologie de gestion de puissance mais a rejeté sa demande concernant les importations.

* FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (FCA) - Le nouveau patron du constructeur, Mike Manley, doit dévoiler ce lundi la nouvelle équipe de direction, dont l'objectif sera de conserver l'indépendance du constructeur automobile américano-italien et d'en faire un acteur de poids dans les véhicules électriques et autonomes.

* REGENERON et Sanofi ont annoncé vendredi avoir obtenu de la FDA (Food and Drug Administration) une autorisation de mise sur le marché du cemiplimab, un anticorps pour le traitement d'une forme de cancer de la peau, le carcinome épidermoïde cutanée avancé. Par ailleurs, Cantor Fitzgerald a démarré le suivi de Regeneron avec une recommandation "neutre" et un objectif de cours de 415 dollars.

* HONEYWELL INTERNATIONAL a annoncé lundi le rachat de la société allemande Transnorm pour 425 millions d'euros, afin de développer sa présence dans les entrepôts automatisés.

* ORACLE a annoncé vendredi que Thomas Kurian, chargé du développement de ses nouveaux produits, quittait son poste, avec effet immédiat.

