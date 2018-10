Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* PERRIGO - Le groupe pharmaceutique, spécialisé dans les médicaments génériques, a annoncé lundi soir le départ de son directeur général, Uwe Röhrhoff, en poste depuis moins de dix mois, et son remplacement par Murray Kessler, un vétéran du secteur des produits de grande consommation. L'action cède 2,1% dans les échanges d'avant-Bourse.

* PAPA JOHN'S - L'action de la chaîne de pizzerias gagnait plus de 12% dans les transactions hors séance lundi soir après un article du Wall Street Journal évoquant une possible offre d'achat de Trian Fund Management.

* PPG INDUSTRIES - Le fabricant de matériaux spéciaux et de peintures a dit lundi soir prévoir pour le troisième et quatrième trimestre des résultats inférieurs aux attentes des analystes en raison de la hausse de ses coûts d'approvisionnement, des taux de change et d'un ralentissement de la demande en Chine. L'action chutait de 9,6% à 100 dollars dans les échanges d'après-Bourse.

* AFFIMED - Le titre du laboratoire plonge de 28,1% en avant-Bourse, à 3,33 dollars, après l'annonce de l'arrêt des deux études en cours de son traitement expérimental contre le cancer AFM11 à la suite de la mort d'un patient et d'événements mettant en péril la vie de deux autres. SunTrust Robinson a réduit son objectif de cours à 5,00 dollars mais maintient sa recommandation achat sur le titre, en hausse de plus de 200% depuis l'annonce en août d'une collaboration avec Genentech.

* VALERO ENERGY, PBF ENERGY - Le président Trump, soucieux de contenir la hausse des prix à la pompe, demande la levée de l'interdiction fédérale de la vente d'essence contenant 15% d'éthanol (E15) pendant les mois d'été et des restrictions sur le négoce de crédits de biocarburants, selon une source de la Maison blanche. Les raffineurs spécialisés comme Valero et PBF réclament depuis longtemps un coup d'arrêt à la spéculation sur ces crédits, responsables selon eux de la hausse de leurs coûts.

* TESLA gagne près de 2% dans les transactions en avant-Bourse, ce qui devrait lui permettre de mettre fin à une série de cinq séances consécutives de baisse, après l'initiation du conseil de Macquarie à "surperformance". L'intermédiaire financier estime que le constructeur de voitures électriques haut de gamme sera rentable au second semestre.

* TOWER SEMICONDUCTOR - Le titre coté à New York du fabricant israélien de semi-conducteurs grimpe de 3,6% à 20,71 dollars en avant-Bourse à la suite de commentaires favorables de Jefferies, qui entame son suivi à "achat" avec un objectif de cours de 30 dollars.

(Service Marchés)