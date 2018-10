Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* NETFLIX a gagné au troisième trimestre beaucoup plus d'abonnés que prévu, les nouvelles saisons de séries originales telles que "Orange is The New Black" et "BoJack Horseman" attirant de plus en plus de spectateurs. L'action grimpe de 10% en avant-Bourse.

* INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES - Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a raté le consensus de Wall Street, en raison d'un ralentissement des ventes de logiciels, tandis que le coup de pouce lié au lancement de nouveaux produits pour les serveurs n'est plus aussi efficace. L'action perd 4,5% avant l'ouverture.

* SEMI-CONDUCTEURS - Les équipementiers du secteur des semi-conducteurs montent en avant-Bourse, dans le sillage de leurs concurrents européens après des résultats meilleurs que prévu d'ASML et de LAM Research. Le titre ASML coté à New York prend 2,8%, LAM Research 6,7%, KLA Tencor 4,3% et Applied Materials 3,6%. La hausse est moindre pour les fabricants : Nvidia gagne 1,1%, AMD 0,8% et Micron 0,3%.

* UNITED AIRLINES, troisième compagnie aérienne des Etats-Unis, a publié un bénéfice qui a battu le consensus au troisième trimestre et a relevé sa prévision de bénéfice annuel pour la troisième fois de l'année. L'action gagne 5,7% en avant-Bourse, entraînant Delta Airlines (+3,2%), qui avait aussi publié de solides résultats la semaine dernière, ainsi qu'American Airlines Group (+4%), dont la publication est prévue la semaine prochaine. Par ailleurs, Deutsche Bank a relevé sa recommandation American Airlines et Delta à "achat" contre "conserver".

* ELI LILLY - La procureure générale de l'Etat du Minnesota a porté plainte mardi contre les groupes pharmaceutiques Sanofi, Novo Nordisk et Eli Lilly pour une hausse des prix de l'insuline jugée abusive.

* TESLA - Le constructeur de voitures électriques a annoncé mercredi un accord pour l'achat d'un terrain de 860.000 mètres carrés à Shanghai qui accueillera sa première "gigafactory" à l'étranger, comme annoncé en juillet.

L'action gagne 1,9% en avant-Bourse à la suite d'une information suivant laquelle le PDG et fondateur Elon Musk a l'intention de racheter pour 20 millions de dollars d'actions ordinaires.

* ABBOTT LABORATORIES a fait état mercredi d'une baisse de 6,6% de son bénéfice au troisième trimestre, affecté par une hausse de ses dépenses fiscales. Le titre reculait de plus de 2% dans les transactions en avant-Bourse.

* GENERAL ELECTRIC gagne plus de 1% en avant-Bourse. Selon le Financial Times, le groupe aurait remporté aux dépens de Siemens un contrat pour la fourniture d'équipements de production d'électricité en Irak.

* TEVA - Le titre du groupe pharmaceutique israélien coté à New York est orienté en baisse dans les échanges en avant-Bourse. L'entreprise de prescription médicale EXPRESS SCRIPTS a exclu le traitement de Teva contre la migraine de sa couverture après des négociations sur le prix, selon une information de Reuters. Express Scripts couvrira les médicaments concurrents d'Eli Lilly et d'AMGEN.

* ALCOA a annoncé mercredi la fermeture de deux de ses trois usines en Espagne représentant une production annuelle totale de 180.000 tonnes, ce qui se traduira par la suppression de près de 700 emplois.

* HOME DEPOT, LOWE'S - Credit Suisse a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "achat" sur les deux valeurs qui reculent de plus de 1% en avant-Bourse.

* AKORN progresse de 5,7% en avant-Bourse après un relèvement du conseil de Piper Jaffray à "surpondérer".

(Service Marchés)