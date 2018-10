Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* TRAVELERS - L'assureur a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel plus que doublé, grâce notamment à la baisse des pertes liées aux catastrophes naturelles et à une hausse des primes comme des revenus d'investissement.

* ALCOA a fait état mercredi soir d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, soutenu par les problèmes de logistique en série qui ont dopé les cours de l'alumine. Le titre s'adjuge 5,3% en avant-Bourse, soutenu également par l'annonce d'un plan de rachats d'actions de 200 millions de dollars d'actions. En clôture mercredi, le titre perdait 32% depuis le début de l'année.

* EXXON MOBIL a annoncé jeudi avoir signé un accord cadre de fourniture de gaz naturel liquéfié au chinois Zhejiang Provincial Energy Group courant sur 20 ans.

* PRAXAIR - La fusion de 86 milliards de dollars entre le spécialiste des gaz industriels et son homologue allemand Linde devrait être approuvée par la commission fédérale du commerce (FTC) américaine, supprimant le dernier grand obstacle à l'opération, écrit jeudi le mensuel allemand Manager Magazin. L'action Praxair prend 5% dans les échanges avant l'ouverture.

* PHILIP MORRIS prend 1% en avant-Bourse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et confirmé sa prévision de bénéfice par action (BPA) annuel.

* TEXTRON, qui construit entre autres les avions d'affaires Cessna, perd près de 11% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice par action trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street et un chiffre d'affaires en baisse de 8,2%.

* ENDOCYTE - Le laboratoire de biopharmacie a été racheté par le suisse Novartis pour une valeur d'entreprise de 2,1 milliard de dollars (1,83 milliard d'euros).

* CONSTELLATION BRANDS, propriétaire entre autres de la marque de bière Corona, a annoncé mercredi en après-Bourse que son directeur général, Rob Sands, quitterait son poste en mars et serait remplacé par le président du conseil d'administration, Bill Newlands. Rob Sands deviendra président exécutif à la place de son frère Richard.

* BLACKSTONE GROUP a fait état jeudi d'un benéfice net économique unitaire de 76 cents, légèrement supérieur aux attentes. Le groupe de capital-investissement a par ailleurs renoncé à tenter de racheter le groupe immobilier australien Investa Office, laissant le champ libre au canadien Oxford Properties Group, qui a soumis une offre de 3,35 milliards de dollars australiens (2,08 milliards d'euros).

* JD.COM a annoncé jeudi son intention de lancer une offre de logistique et de messagerie express en complément de ses activités de commerce en ligne.

* ALIBABA a annoncé un investissement de deux milliards de yuans (250 millions d'euros) dans l'importateur et distributeur de vins et spiritueux chinois 1919.cn.

* GAP - JPMorgan a ramené sa recommandation de "neutre" à "sous-pondérer" et son objectif de cours de 30 à 24 dollars en prédisant une pression sur la marge brute et des ventes décevantes pour la marque éponyme. L'action Gap a perdu plus de 20% depuis le début de l'année.

* AMERICAN EXPRESS doit publier ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street.

(Service Marchés)