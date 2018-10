Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* TWITTER a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux estimations à la faveur de la hausse des ventes publicitaires alors que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels est en baisse pour le deuxième trimestre consécutif. Le titre bondit de 12% en avant-Bourse.

* MICROSOFT a publié mercredi soir des résultats meilleurs qu'attendu pour le premier trimestre de son exercice fiscal, clos fin septembre, profitant d'une demande accrue des entreprises pour sa plate-forme Azure d'informatique dématérialisée ("cloud") et sa suite logicielle Office 365. L'action gagne 3,2% dans les échanges en avant-Bourse. Macquarie et Barclays ont relevé leur objectif de cours.

* FORD - Le deuxième constructeur automobile américain a publié mercredi soir un bénéfice en baisse mais meilleur que prévu au titre du troisième trimestre, la demande pour ses SUV et pick-up aux Etats-Unis ayant partiellement compensé une hausse des coûts des matières premières et un recul de ses ventes en Chine. L'action reprend 3,4% en avant-Bourse après avoir clôturé la veille en baisse de 4,77% à 8,18 dollars, son plus bas niveau depuis 2009.

* TESLA a annoncé mercredi un bénéfice au titre du troisième trimestre et une génération de trésorerie positive, comme promis au printemps par son directeur général, Elon Musk, une annonce saluée par un bond de 9% du titre dans les échanges avant-Bourse.

* VISA - Le premier réseau mondial de paiements a publié un bénéfice meilleur que prévu de 2,85 milliards de dollars pour le troisième trimestre, profitant de la hausse des dépenses de consommation aux Etats-Unis. Le titre, en hausse de 21% depuis le début de l'année, s'appréciait de 1,3% dans les échanges en avant-Bourse.

* MERCK & CO - Le groupe pharmaceutique a publié jeudi un bénéfice de 1,95 milliard de dollars (73 cents par action) au titre du troisième trimestre, à comparer à une perte de 56 millions (deux cents par action) un an plus tôt sur la période correspondante. Son chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 4,5% à 10,79 milliards de dollars.

* COMCAST a fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes, une augmentation du nombre de ses clients dans l'internet à haut débit ayant compensé une baisse, moins forte qu'anticipée, des abonnés au câble. Le titre prend 3,8% en avant-Bourse.

* BRISTOL-MYERS SQUIBB a annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu au troisième trimestre et a relevé ses prévisions de résultats annuels à la faveur d'une forte demande pour ses traitements du cancer par immunothérapie. Le titre prend 2,2% en avant-Bourse.

* MERCK a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, le géant pharmaceutique américain ayant tiré parti de l'envolée des ventes du Keytruda, son traitement par immunothérapie contre le cancer.

* CELGENE a annoncé jeudi une hausse de 9,5% de ses bénéfices au troisième trimestre, tirée par la croissance des ventes de son médicament contre le cancer, Revlimid, et par la forte demande pour son traitement du psoriasis Otezla.

* AMERICAN AIRLINES a annoncé jeudi que son bénéfice pour le troisième trimestre était presque divisé par deux, pénalisé par la hausse des coûts de carburant et l'impact de l'ouragan Florence, qui avait contraint la compagnie à annuler environ 2100 vols en septembre. Le titre gagne toutefois 4,6% en avant-Bourse.

* ADVANCED MICRO DEVICES a publié mercredi soir des résultats du troisième trimestre conformes aux attentes mais ses prévisions pour le trimestre en cours ont déçu les analystes, faisant décrocher le titre de plus de 18% en avant-Bourse.

* WHIRLPOOL a fait état d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes après être parvenu à compenser les coûts liés aux tarifs douaniers en relevant ses prix. Le titre du géant de l'électroménager, en baisse de 38% depuis le début de l'année, gagnait 5,5% à 110 dollars dans les échanges en après-Bourse.

* CONOCOPHILLIPS a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, grâce à la hausse des prix du pétrole qui lui a également permis d'augmenter ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'année.

TECHNIPFMC - La société parapétrolière a annoncé mercredi soir des résultats inférieurs aux attentes avec un bénéfice par action ajusté de 31 cents et un chiffre d'affaires en baisse de 24,1% à 3,14 milliards de dollars. Les analystes prévoyaient respectivement 39 cents et 3,22 milliards de dollars.

* HERSHEY - Le groupe de confiserie a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes en raison de la baisse de ses ventes de chocolat.

* RAYTHEON a fait état d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et a relevé ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour 2018, porté par des ventes plus importantes dans deux de ses activités et par la baisse des taux d'imposition.

* WPP - Le titre coté à Wall Street du numéro un mondial de la publicité est indiqué en baisse de 18,7% en avant-Bourse et pourrait entraîner dans sa foulée ses concurrents OMNICOM et INTERPUBLIC. WPP a révisé à la baisse ses prévisions pour 2018. L'action perd plus de 17% à la Bourse de Londres.

* SOUTHWEST AIRLINES a annoncé jeudi une hausse de 16,5% de son bénéfice au troisième trimestre, soutenu par une demande dynamique et la baisse de la fiscalité fédérale, deux évolutions qui ont permis de compenser la hausse du prix du carburant.

* DUNKIN' BRANDS a publié jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux estimations malgré une croissance plus faible qu'attendu de ses ventes à périmètre comparable aux Etats-Unis.

* AMGEN a annoncé avoir réduit le prix catalogue de son médicament anti-cholestérol Repatha de 60%, à 5.850 dollars par an. Ce produit est un concurrent du Praluent de Regeneron et Sanofi.

* Alphabet, Amazon et Intel publient leurs résultats à la clôture.

