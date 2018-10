Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* IBM, RED HAT. Red Hat s'envole de 51,6% en avant-Bourse après l'annonce dimanche de son rachat par IBM pour 34 milliards de dollars (un peu moins de 30 milliards d'euros) ou 190 dollars par action, un prix qui représente une prime de 62% par rapport à son cours de clôture de vendredi. IBM, qui entend ainsi élargir son offre sur le cloud, chute de 4% en avant-Bourse, l'opération étant jugée onéreuse.

* LES VALEURS AUTOMOBILES sont attendues en hausse, dans le sillage du secteur en Europe, soutenues par une information de presse selon laquelle le régulateur chinois va proposer d'abaisser de 50% la taxe sur l'achat de voiture. General Motors prend 4,7% en avant-Bourse, le titre FERRARI coté à New York gagne 2,5% et FORD s'adjuge 4,3%, soutenu par ailleurs par un relèvement de recommandation de Goldman Sachs à "acheter" contre "neutre". AUTOLIV prend, quant à lui, 4,2% et TESLA 3,5%.

* APPLE gagne 1,4% en avant-Bourse, aidé par une note positive de Jeffries qui entame son suivi du fabricant de l'iPhone avec un conseil d'"achat" et un objectif de cours de 265 dollars.

* TOWER JAZZ SEMICONDUCTOR - Le fabricant israélien de semi-conducteurs, dont le titre a perdu près de 50% cette année, chute de 13,2% à 15,40 dollars en avant-Bourse après avoir abaissé sa prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours.

* FIRST DATA cède plus de 5% en avant-Bourse après avoir annoncé une bénéfice trimestriel inférieur aux attentes et un abaissement de ses prévisions de bénéfice annuel en raison de la hausse du dollar.

* DENBERY RESOURCES, PENN VIRGINIA. Denbery, un producteur d'hydrocarbures, perd 3,7% à 4,19 dollars en avant-Bourse après l'annonce du rachat de son concurrent Penn Virginia pour 1,7 milliard de dollars.

* DICERNA PHARMACEUTICALS et ELI LILLY ont signé un accord de licence et de recherche afin de mettre au point des traitements de la douleur, des maladies neurodégénératives et de troubles cardio-métaboliques. Eli Lilly prend une participation de 100 millions de dollars dans le groupe Dicerna, en payant 18,47 dollars par action, soit une prime de 42% par rapport à la clôture de vendredi. Le titre Dicerna s'aligne sur ce prix en avant-Bourse, en route pour une ouverture à son meilleur niveau depuis mai 2015.

* PETROBRAS - L'action Petrobras cotée à Wall Street prend 8% en avant-Bourse après la victoire de Jair Bolsonaro à la présidentielle brésilienne, le candidat de l'extrême droite étant favorable à la privatisation de sociétés nationales.

