Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* GENERAL ELECTRIC a réduit drastiquement son dividende trimestriel et annoncé la scission en deux entités de son activité dans l'électricité, premières initiatives prises par le nouveau PDG Larry Culp, nommé en début de mois, pour essayer d'enrayer la chute du conglomérat industriel. Le titre, très volatil en avant-Bourse, cède désormais 3,4%.

* COCA-COLA a publié mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre en raison de l'engouement des consommateurs pour ses sodas sans sucre, ses eaux premium comme Smartwater et ses boissons énergisantes à destination des sportifs. Le titre avance de 1,2% à 47,04 dollars en avant-Bourse, entraînant PepsiCo qui avance de 0,9%.

* MASTERCARD a fait état mardi d'une hausse plus forte que prévu de son bénéfice trimestriel, profitant de la hausse des dépenses de consommation aux Etats-Unis. Le titre avance d'environ 2% dans les échanges en avant-Bourse.

* PFIZER a abaissé mardi la limite haute de sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison de la vigueur du dollar et d'une baisse des revenus de son activité de traitements injectables. Le titre décroche de 3,4% en avant-Bourse.

* ALLERGAN a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel après un profit supérieur aux attentes au troisième trimestre, à la faveur d'une croissance à deux chiffres des ventes du Botox, son traitement vedette contre les rides.

* MONDELEZ INTERNATIONAL, le fabricant des biscuits Oreo, a annoncé lundi soir un bénéfice trimestriel qui a dépassé le consensus, grâce à une hausse des prix d'achat et à une réduction des coûts, tandis que le chiffre d'affaires lui est un peu inférieur aux attentes. L'action gagnait 1,7% après la clôture.

* UNDER ARMOUR a relevé ses prévisions de bénéfice annuel après avoir enregistré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, son expansion à l'étranger ayant permis de compenser la stagnation des ventes aux États-Unis. Le titre grimpe de 9% à 19,81 dollars en avant-Bourse.

* CHESAPEAKE ENERGY rachète WILDHORSE RESOURCE DEVELOPMENT dans le cadre d'une transaction évaluée à près de 4 milliards de dollars, a annoncé le groupe mardi, souhaitant renforcer ses activités dans le sud-est du Texas. Le titre WildHorse bondit de 11,3% en avant-Bourse et Chesapeake chute de 14%.

* APPLE devrait dévoiler ce mardi des nouvelles versions de ses ordinateurs Mac et de ses iPads, qui pourraient intégrer un dispositif de reconnaissance faciale.

* KROGER et Ocado se sont mis d'accord mardi sur les conditions d'exploitation et de service dans le cadre du partenariat dévoilé en mai et qui permettra à l'américain d'utiliser la technologie du spécialiste britannique de la distribution en ligne, qui grimpe de 2,8% à la Bourse de Londres.

* WALMART a annoncé mardi qu'il mettrait à disposition de ses clients des caisses plus rapides pour les achats de fin d'année et faciliterait la circulation en magasin grâce à des cartes numériques indiquant l'emplacement exact des produits.

* NORDSTROM gagne près de 3% en avant-Bourse après un relèvement de recommandation de Wedbush à "surperformance" contre "neutre".

* FACEBOOK publiera ses résultats après la clôture. Les analystes prévoient en moyenne une hausse de 33% du chiffre d'affaires du réseau social au troisième trimestre, ce qui serait sa croissance la plus faible depuis son introduction en Bourse en 2012.

