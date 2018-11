Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* TWENTY-FIRST CENTURY FOX, qui s'apprête à céder la majeure partie de ses activités dans le cinéma et la télévision à Walt Disney, a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel légèrement inférieur aux attentes en l'absence de la sortie d'un film majeur sur les écrans aux Etats-Unis à la fin de l'été. En avant-Bourse, le titre gagnait un peu moins de 1%.

* LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE américain pourrait monter à l'ouverture après la victoire des démocrates à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, un résultat qui réduit la probabilité d'un vote au Congrès en faveur d'une réduction des coûts médicaux.

Le titre Fresenius Medical Care coté à Wall Street prend 9% après le rejet par les électeurs californiens d'une proposition plafonnant les bénéfices des sociétés spécialisées dans les dialyses.

* HUMANA - L'assureur santé a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et a relevé ses prévisions de bénéfice annuel, grâce aux performances de sa division Medicare Advantage.

* MICHAEL KORS a publié mercredi un chiffre d'affaires plus faible qu'attendu au titre du deuxième trimestre de son exercice fiscal décalé, pour la première fois en près de deux ans, en raison d'une baisse de ses ventes dans ses magasins en Europe. Le titre chute de 11,3% à 50,97 dollars en avant-Bourse.

* OFFICE DEPOT - Le spécialiste de la distribution de fournitures de bureau s'envole de 11% en avant-Bourse après l'annonce d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice par action supérieurs au consensus Thomson Reuters I/B/E/S au troisième trimestre, lui permettant de revoir à la hausse ses prévisions annuelles.

* DISH a annoncé une baisse de 5% de son chiffre d'affaires trimestriel en raison d'une perte plus importante que prévu du nombre de ses abonnés, une partie d'entre eux ayant préféré opter pour des options moins chères comme Netflix et Hulu.

* NOBLE ENERGY prend 7,2% en avant-Bourse et ANADARKO PETROLEUM gagne 6,9% après le rejet par les électeur du Colorado mardi d'une proposition qui aurait freiné les nouveaux forages pétroliers et gaziers dans l'Etat. Par ailleurs, Raymond James a relevé sa recommandation sur Noble Energy à "surperformance" contre "performance en ligne".

* COTY a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes pour le deuxième trimestre d'affilée, pénalisé par l'ouragan Florence qui a perturbé la production et les livraisons aux détaillants aux Etats-Unis. Le titre chute de 10,6% en avant-Bourse.

* GODADDY - L'hébergeur de sites internet a réalisé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre grâce à un accroissement du nombre de ses abonnés et il a relevé ses objectifs annuels, provoquant une hausse de l'action de près de 3% en avant-Bourse.

* MATCH GROUP - Le propriétaire de sites et applications de rencontres anticipe un chiffre d'affaires du quatrième trimestre en deçà des attentes des analystes, en raison d'un dollar fort et d'une réglementation européenne plus stricte en matière de protection de la vie privée, provoquant une baisse de 7,6% de son action en avant-Bourse.

* BOEING a annoncé mercredi avoir adressé une note aux compagnies aériennes rappelant aux pilotes le comportement à adopter en cas de données erronées en provenance des capteurs d'incidence à la suite de la chute d'un avion de la compagnie Lion Air la semaine dernière au large de l'Indonésie.

* DEVON ENERGY a dégagé un bénéfice au-delà du consensus au troisième trimestre, le groupe pétrolier ayant bénéficié d'une hausse des cours du brut et d'une augmentation de sa production aux Etats-Unis.

* ENERGEN - Le pétrolier a dégagé un bénéfice supérieur aux attentes au troisième trimestre grâce à une hausse de la production dans un contexte de montée des cours du brut.

* ETSY grimpe de 12,8% dans les échanges avant-Bourse après l'annonce d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes et le relèvement de ses prévisions annuelles.

* TARGET - Cowen and Company relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne". L'action avance de 1,4% en avant-Bourse.

