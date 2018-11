Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* HOME DEPOT a fait état mardi de ventes comparables meilleures que prévu et a relevé ses prévisions de résultats annuels, les tensions sur le marché immobilier aux Etats-Unis incitant les Américains à rénover leur maison plutôt qu'à en acheter une nouvelle. L'action de la chaîne de magasins de bricolage grimpait de 3,4% en avant-Bourse.

* APPLE - Les cours de plusieurs fournisseurs et sous-traitants asiatiques du groupe ont chuté en Bourse mardi après plusieurs avertissements suggérant un ralentissement des ventes d'iPhone. Foxconn, l'un des principaux sous-traitants d'Apple a par ailleurs publié un bénéfice trimestriel en hausse de 18,3% mais inférieur au consensus. A la suite de l'avertissement de Lumentum, fournisseur américain d'Apple, Goldman Sachs a abaissé mardi de 6% sa prévision pour les ventes d'iPhone et de 3,5% son estimation de chiffre d'affaires, et ramené son objectif de cours de 222 à 209 dollars. Le titre Apple recule d'environ 1% en avant-Bourse après avoir chuté de 5,04% lundi.

* JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL a annoncé mardi qu'il allait vendre son activité de batteries pour l'automobile à la société de capital-investissement Brookfield Business Partners dans le cadre d'une opération en numéraire de 13,2 milliards de dollars. Le groupe précise qu'il va utiliser 3,0 à 3,5 milliards de dollars du produit de cette cession pour rembourser sa dette et rester en catégorie d'investissement dans le classement des grandes agences de notation.

* GOLDMAN SACHS - Le Premier ministre malaisien, Mahathir Mohamad, a accusé mardi des banquiers de Goldman Sachs d'avoir "trompé" son pays dans le cadre de transactions avec le fonds souverain 1MDB, ajoutant que les autorités américaines avaient promis d'aider Kuala Lumpur à récupérer les commissions engrangées par la banque d'affaires grâce à 1MDB. L'affaire a déjà fait perdre 7,46% au titre lundi.

* GENERAL ELECTRIC a annoncé mardi qu'il allait vendre une partie de ses actions BAKER HUGHES, dont il possède 62,2%, dans le cadre des cessions d'actifs visant à réduire son endettement. Baker Hughes rachètera une partie des titres mis en vente par GE, qui prévoit de maintenir sa participation à plus de 50%. L'action GE affiche un gain d'environ 2% en avant-Bourse après avoir perdu 6,9% lundi.

* Les valeurs du secteur de l'ENERGIE pourraient réagir à la baisse de près de 2% des cours du pétrole, qui ont ramené le prix du baril de Brent à son plus bas niveau depuis début avril sous 69 dollars.

* AMAZON.COM - Après un an de suspense, le géant du commerce en ligne devrait annoncer dans la journée le choix d'un double emplacement, à New York et dans le nord de la Virginie, pour accueillir son deuxième siège ("HQ2"), où il promet d'investir plus de cinq milliards de dollars et de recruter quelque 50.000 personnes, a dit lundi à Reuters une source proche du dossier.

* WALMART - Binny Bansal, le directeur général et cofondateur de Flipkart, filiale indienne du groupe de grande distribution, a démissionné après l'ouverture d'une enquête sur des soupçons le visant, a annoncé Walmart.

* TYSON FOODS - Le groupe de transformation de viande a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 1,4% et inférieur au consensus IBES-Refinitiv.

* ADVANCE AUTO PARTS - Le titre du distributeur de pièces détachées automobiles gagne 6,3% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes.

* KELLOGG a annoncé lundi soir son intention de réorganiser sa division nord-américaine et envisage de céder ses branches biscuits et "snacks" aux fruits, qui comprennent les marques Keebler et Stretch Island, afin de se concentrer sur son activité de base.

* COMCAST - Barclays a repris sa couverture du titre du câblo-opérateur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours de 44 dollars.

* BEST BUY - Merrill Lynch a abaissé sa recommandation sur le distributeur spécialisé à "neutre" contre "acheter" et ramené son objectif de cours à 70 dollars contre 92 dollars.

