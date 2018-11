Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* BOEING - L'autorité de l'aviation civile américaine et Boeing étudient la possibilité de modifier l'informatique, voire la conception, du monocouloir 737 MAX à la lumière de l'accident de l'appareil de la compagnie aérienne indonésienne Lion Air qui a fait 189 morts le 29 octobre dernier. Le titre Boeing a cédé mardi 2,1% après que les enquêteurs indonésiens ont dit qu'un dispositif conçu pour faire face à un accident de ce type ne figurait pas dans le manuel de vol.

* SNAP - Le département américain de la Justice (DoJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC) exigent de Snap qu'il leur transmette des informations relatives à son introduction en Bourse (IPO) en mars 2017, a déclaré à Reuters le propriétaire de la messagerie Snapchat. En avant-Bourse, le titre recule de 5,5%.

* PG&E - La compagnie d'électricité chute d'environ 18% en avant-Bourse après avoir annoncé que si elle était tenue responsable des incendies qui ravagent le nord de la Californie, les dommages et intérêts pourraient être plus importants que sa couverture d'assurance de 1,4 milliard de dollars (1,24 milliard d'euros) et affecter sa trésorerie.

* MACY'S a relevé ses prévisions de bénéfice annuel après avoir enregistré des ventes trimestrielles supérieures au consensus Refinitiv I/B/E/S, la chaîne de grands magasins ayant bénéficié de la croissance du commerce en ligne. L'action gagne 1,6% en avant-Bourse.

* PFIZER - La Cour suprême du Royaume-Uni a invalidé un brevet sur le Lyrica en tant que traitement des douleurs neuropathiques.

* AT&T est optimiste à long terme pour les revenus de ses services 5G mais pense qu'il faudra deux ans avant que les appareils compatibles avec la 5G dominent le marché.

* FORD MOTOR et WALMART vont travailler ensemble à un service de livraison pour les clients du distributeur américain avec la société Postmates, un système qui pourrait un jour utiliser des voitures autonomes, ont annoncé mercredi les trois groupes.

* BLUE APRON, spécialiste de la livraison à domicile de colis de produits frais à cuisiner, a annoncé qu'il allait réduire de 4% ses effectifs après une nouvelle baisse importante de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

* CANOPY GROWTH recule de 9% en avant-Bourse après avoir essuyé une perte nette trimestrielle plus importante que prévu, le producteur canadien de marijuana ayant dépensé davantage dans les semaines précédant la légalisation du cannabis à usage récréatif au Canada.

* TILRAY cède 3,8% en avant-Bourse après une perte trimestrielle plus forte que prévu, l'augmentation de la vente de cannabis en vrac ayant entraîné une baisse des marges.

* CARLYLE - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et son objectif de cours à 23 dollars contre 31 dollars.

* KELLOGG JPMorgan abaisse son conseil à "neutre" contre "surpondérer". Le titre recule de 1% en avant-Bourse.

* TAHOE RESOURCES - Le groupe minier s'envole de 43,2% après l'annonce de son rachat par Pan American Silver pour 1,1 milliard de dollars.

* CISCO SYSTEMS publiera ses résultats du premier trimestre après la clôture de Wall Street.

(Service Marchés)