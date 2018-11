Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* APPLE, qui avait plombé Wall Street lundi avec un recul 3,96% à 185,86 dollars, perd encore 2,6% en avant-Bourse alors que Goldman Sachs a ramené son objectif de cours de 209 à 182 dollars. L'ensemble des valeurs dites FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Alphabet, maison mère de Google) est orienté à la baisse.

* Les SEMI-CONDUCTEURS sont encore à la peine. INTEL lâche 8,7% et NVIDIA 6,3%, tandis que MICRON TECHNOLOGY et ADVANCED MICRO DEVICES reculent de plus de 3%.

* BOEING chute de 4,2% avant l'ouverture. Selon des sources, l'avionneur a annulé la conférence téléphonique prévue ce mardi avec des compagnies aériennes afin de discuter du système de commandes du 737 MAX à la suite d'un accident de ce type d'avion au large de l'Indonésie.

* TARGET dévisse de 11,5% avant l'ouverture après des résultats inférieurs aux attentes, entraînant dans son sillage WALMART qui perd 2,1%. Le secteur de la distribution baisse dans son ensemble avec des reculs de 4% pour MACY'S, de 2,2% pour BEST BUY, de 2,4% pour NORDSTROM et de 1% pour KROGER.

* KOHL'S - Le groupe de grands magasins a relevé ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice mais moins qu'espéré par les analystes. Le titre décroche de 12,4% en avant-Bourse, emporté par le courant vendeur sur le secteur.

* LOWE'S COMPANIES a annoncé mardi une hausse inférieure aux attentes de ses ventes trimestrielles à périmètre comparable et va par ailleurs céder des actifs non stratégiques, notamment ses magasins mexicains. Le titre de la chaîne de bricolage chute de 5,3% en avant-Bourse.

* L BRANDS, le propriétaire de la marque de lingerie Victoria's Secret, chute de 6,1% en avant-Bourse après l'annonce d'un dividende annuel divisé par deux, à 1,20 dollar par action. Le groupe, dont le titre a perdu 43% en 2018, a aussi annoncé un remaniement à la tête de Victoria's Secret avec le remplacement de Jan Singer par John Mehas au début 2019.

* CAMPBELL SOUP a annoncé un bénéfice trimestriel en baisse de 29% mais meilleur que prévu et son chiffre d'affaires de 2,69 milliards de dollars, en hausse de 24,7%, est également supérieur aux attentes. Le titre gagne 4,3% avant l'ouverture.

* BOSTON SCIENTIFIC - Le fabricant d'appareils médicaux perd 6,7% en avant-Bourse après l'annonce d'une OPA amicale de 4,2 milliards de dollars sur le britannique BTG.

* TESLA - Le constructeur de voitures électriques a annoncé avoir levé 20 millions de dollars par des émissions d'actions. Le titre recule de 1,4% avant l'ouverture.

* MEDTRONIC a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 6% mais aussi un bénéfice net part du groupe en nette baisse, tout en relevant toutefois son objectif de croissance organique à 5,0%-5,5% sur l'exercice 2019.

* CVS HEALTH a fait savoir mardi qu'il comptait boucler après Thanksgiving l'achat de l'assureur santé AETNA pour 69 milliards de dollars, alors qu'il comptait jusqu'alors avoir réalisé l'opération précisément le 22 novembre.

* INTERCONTINENTAL EXCHANGE - Berenberg a ramené sa recommandation d'"acheter" à "conserver" et ramené l'objectif de cours de 92 à 87 dollars.

* CME GROUP - Berenberg a relevé sa recommandation de "conserver à "acheter" et porté l'objectif de cours de 184 à 220 dollars.

* JD.COM - Le titre du géant chinois du e-commerce perd encore 1,8% en avant-Bourse en réaction à des abaissements de recommandation de Macquarie et Nomura Instinet au lendemain de la publication de résultats inférieurs aux attentes. L'action accuse une baisse de 43% depuis le début de l'année.

(Service Marchés)