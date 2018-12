Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* ADVANCED MICRO DEVICES, MICRON TECHNOLOGY, WESTERN DIGITAL, BROADCOM et NVIDIA perdent de 2,5% à 4,5% en avant-Bourse, après l'annonce de l'arrestation de la directrice financière de l'équipementier télécoms chinois Huawei au Canada, qui fait craindre un regain de tension entre Washington et Pékin.

* LES VALEURS INDUSTRIELLES seront également à surveiller à l'ouverture alors que les inquiétudes sur le commerce refont surface. BOEING abandonne 3,3% dans les échanges avant-Bourse et CATERPILLAR perd 2,8%. 3M et UNITED TECHNOLOGIES cèdent environ 1,3%.

* LES VALEURS CHINOISES cotées aux Etats-Unis devraient également aussi baisser à l'ouverture. BAIDU, ALIBABA et JD.com perdent entre 2,6% et 3,9% dans les transactions en avant-Bourse.

* EXXON MOBIL et CHEVRON perdent près de 1,5% en avant-Bourse avec la chute des cours du brut.

* MARVELL TECHNOLOGY - L'action du fabricant de semi-conducteurs, défiant la tendance baissière du moment, gagne 5,2% à 16,31 dollars en avant-Bourse, son bénéfice et son chiffre d'affaires du troisième trimestre ayant battu le consensus.

* FACEBOOK - L'action perd 3,4% à 133,26 dollars en avant-Bourse, Stifel ayant abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter". L'intermédiaire financier estime que les démêlés du réseau social avec les autorités lui nuiront sur le long terme et qu'il pourrait devoir faire face à des restrictions réglementaires.

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels meilleurs que prévu par les analystes, portés par une demande plus soutenue pour ses produits de stockage et de transmission des données.

* KROGER recule d'environ 3% en avant-Bourse après avoir annoncé des ventes à magasins comparables inférieures aux attentes au troisième trimestre, en raison des perturbations causées par la réorganisation de ses magasins.

* MARRIOTT INTERNATIONAL - Les auteurs du piratage informatique de la base de données clients des hôtels Starwood, propriété du groupe Marriott, ont laissé des indices suggérant qu'ils travaillaient dans le cadre d'une opération de collecte de renseignements du gouvernement chinois, a appris Reuters de sources proches du dossier.

* PRUDENTIAL FINANCIAL - Le numéro un de l'assurance vie aux Etats-Unis par les actifs a dit jeudi s'attendre à un bénéfice 2019 situé entre 12,50 et 13 dollars par action alors que les analystes s'attendaient à 12,97 dollars selon le consensus Refinitiv IBES.

* L BRANDS gagne près de 2% en avant-Bourse après l'annonce de ventes au mois de novembre supérieure aux attentes à 1,6 milliard de dollars contre 1,27 milliard il y a un an.s

* TESLA compte démarrer la production en Chine au second semestre 2019, a annoncé la municipalité de Shanghaï, selon l'agence Bloomberg.

* LUMENTUM a annoncé jeudi avoir obtenu l'aval des autorités chinoises de la concurrence pour le rachat du fabricant de composants optiques OCLARO pour 1,7 milliard de dollars (1,38 milliard d'euros).

* BRISTOL-MYERS - BMO a relevé sa recommandation de "performance en ligne" à "surperformance", l'intermédiaire anticipant une hausse de la marge brute du laboratoire.

* THESTREET - L'action gagne 13,2% à 1,72 dollar en avant-Bourse, le fournisseur d'informations financières ayant annoncé son intention de vendre sa filiale B2B.

* TOLL BROTHERS - RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance en ligne" et ramène son objectif de cours de 38 à 37 dollars.

* MALLINCKRODT a annoncé jeudi qu'il comptait scinder sa filiale de médicaments génériques spécialisés en distribuant son capital à ses actionnaires d'ici le second semestre 2019.

(Service Marchés)