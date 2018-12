Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les VALEURS AUTOMOBILES montent en avant-Bourse en réaction aux informations de Bloomberg selon lesquelles la Chine pourrait ramener de 40% à 15% ses droits de douane sur les voitures importées des Etats-Unis. GENERAL MOTORS et FORD gagnent 2,7%, TESLA 1,8%, FERRARI et FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,6% et 2% respectivement.

* BOEING gagne 2,25% en avant-Bourse. Parallèlement au regain d'espoir sur le différend commercial entre les Etats-Unis et la Chine, le groupe doit publier dans la journée ses chiffres mensuels de commandes et de livraisons.

* AMAZON - L'action du distributeur britannique Morrisons monte mardi en Bourse de Londres après un article d'Alphaville évoquant une rumeur d'intérêt d'Amazon.

* ALPHABET - Le directeur général de Google, Sundar Pichai, doit témoigner ce mardi devant la commission de la Justice de la Chambre des représentants sur les pratiques du groupe dans les médias sociaux.

* PFIZER - JPMorgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer". Le titre perd 0,9% dans les échanges en avant-Bourse.

* AT&T - Citigroup a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre". Le titre gagne 1,34% en avant-Bourse.

* TRAVELERS - RBC a abaissé sa recommandation à "performance du secteur" contre "surperformance".

* YELP - Le fonds SQN Investors, l'un des cinq premiers actionnaires du site d'avis de consommateurs, a appelé mardi à une refonte du conseil d'administration avec l'entrée d'administrateurs indépendants en évoquant des "erreurs stratégiques et opérationnelles répétées".

* STITCH FIX - Le site de mode en ligne chutait de plus de 16% dans les échanges en avant-Bourse après avoir dit s'attendre à une stagnation de la croissance de son nombre d'utilisateurs sur le trimestre en cours.

* DSW - Le distributeur de chaussures gagnait plus de 16% en avant-Bourse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et le relèvement de sa prévision de bénéfice annuel.

(Service Marchés)