Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* APPLE - La filiale indienne de Foxconn assemblera les iPhone haut de gamme d'Apple dès le début 2019, une première dans ce pays pour le fabricant taïwanais, selon une source au fait du dossier.

* WALT DISNEY cède 1,7% en avant-Bourse après un article du Wall Street Journal selon lequel VERIZON COMMUNICATIONS a prévenu ses clients qu'ils pourraient perdre l'accès aux chaines de Disney si un accord n'était pas trouvé sur le montant des droits de diffusion.

* JD.COM recule de 2,4% en avant-Bourse après une information du Wall Street Journal selon laquelle le groupe prépare la restructuration en trois départements de son activité principale JD Mall.

* JPMORGAN CHASE devra payer une amende de plus de 135 millions de dollars pour négligence dans des transactions portant sur des ADR (American Depository Receipts), a annoncé la Securities and Exchange Commission (SEC) mercredi. Cette dernière explique que la banque d'investissement a fourni des ADR à des courtiers alors même que ces derniers et leurs clients n'avaient pas en leur possession les actions étrangères correspondantes.

* VISA a annoncé jeudi racheter Earthport, société britannique qui fournit des systèmes de paiements transfrontaliers aux banques et autres entreprises, pour 198 millions de livres (220 millions d'euros).

