Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* VALEURS DE L'INTERNET - Goldman Sachs a ajouté NETFLIX à sa liste de valeurs privilégiées et ramené sa recommandation à "neutre" sur SNAP et sur EBAY, et à "vendre" sur CRITEO. Il a par ailleurs relevé sa recommandation à "achat" sur EXPEDIA GROUP et sur ETSY. L'action Snap perd 0,5% en avant-Bourse, tandis que le titre Netflix monte de 3,5%.

Goldman Sachs a aussi réduit l'objectif de cours de TWITTER (de 43 à 36 dollars), d'AMAZON.COM (de 2.200 à 2.000 dollars), de TRIPADVISOR (de 52 à 47 dollars), de SPOTIFY TECHNOLOGY (de 200 à 160 dollars), de BOOKING HOLDINGS (de 1.900 à 1.750 dollars) et de GRUBHUB (de 130 à 105 dollars), tout en augmentant celui de PAYPAL HOLDINGS (de 94 à 98 dollars).

Il estime que Spotify et Twitter offrent le potentiel haussier le plus important, aux cours actuels, parmi les valeurs de l'internet américaines recommandées à l'achat. Amazon, Alphabet, PayPal, GrubHub et Netflix représentent à son sens la meilleure proposition risque/récompense de l'internet aux Etats-Unis.

* INTEL gagne plus de 3% en avant-Bourse après le relèvement du conseil de Bank of America Merrill Lynch à "achat" contre "neutre". La banque estime que le géant des semi-conducteurs est bien positionné pour faire mieux que ses principaux concurrents en 2019.

* DELL - Bank of America Merrill Lynch a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "achat" et un objectif de cours de 63 dollars.

* TESLA a annoncé vendredi qu'il comptait débuter les livraisons de Model 3 en Chine en mars, ajoutant que le prix de départ de ce véhicule serait de 499.000 yuans (63.700 euros).

* SQUARE gagne près de 3% dans les transactions en avant-Bourse après avoir annoncé la nomination d'Amrita Ahuja comme directrice financière. Elle était jusqu'ici la directrice financière de Blizzard Entertainment, l'une des divisions d'ACTIVISION BLIZZARD.

* EQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES - UBS relève sa recommandation de "neutre" à "achat" sur LEAR - dont il relève l'objectif de cours - et sur DANA. Il abaisse par ailleurs ses objectifs de cours sur ADIENT, APTIV, BORGWARNER, DELPHI TECHNOLOGIES, GARRETT MOTION, AUTONATION, MAGNA INTERNATIONAL, SONIC AUTOMOTIVE, TENNECO et VISTEON, ainsi que sur les constructeurs GENERAL MOTORS (de 53 à 47 dollars) et FORD MOTOR (de 13 à 11 dollars).

* HONEYWELL - RBC a relevé sa recommandation de "performance en ligne" à "surperformer".

* CELGENE - RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance en ligne" après l'annonce du projet de rachat du groupe par Bristol-Myers pour 74 milliards de dollars. Baird relève pour sa part sa recommandation à "surperformance".

* INTERCONTINENTAL EXCHANGE - Goldman Sachs retire le titre de sa liste de valeurs américaines préférées ("conviction list").

* UNITED TECHNOLOGIES - RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance en ligne" et réduit l'objectif de cours à 119 dollars contre 139 dollars.

* ETSY gagne plus de 3% en avant-Bourse après le relèvement du conseil de Goldman Sachs à "achat" contre "neutre".

* GAMESTOP bondit de 13,3% dans les transactions en avant-Bourse, dopé par une information du Wall Street Journal selon laquelle le fonds Apollo a fait une offre de rachat sur le groupe de distribution de jeux vidéos. L'opération pourrait être annoncée à la mi-février, précise l'article.

