Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* AMERICAN AIRLINES chute de 7% dans les transactions en avant-Bourse après avoir abaissé sa prévision de recette unitaire, un indicateur clé de sa rentabilité, pour le quatrième trimestre en raison de l'amélioration moins forte qu'attendu de la demande sur son marché intérieur. Début janvier, DELTA AIR LINES (-2,6%) avait elle aussi réduit son estimation de revenu unitaire pour la période. JETBLUE chute en avant-Bourse de 4,2%, affectée également par un abaissement de recommandation de JPMorgan. SOUTHWEST AIRLINES recule de 3,7% et UNITED CONTINENTAL de 2,1%. L'indice S&P des compagnies aériennes américaines pourrait donc souffrir à l'ouverture de Wall Street.

* GRANDS MAGASINS - Les titres des gérants américains des grands magasins reculent en avant-Bourse après la publication de chiffres de vente décevants pour la période des fêtes de fin d'année. MACY'S chute de 16% après avoir abaissé sa prévision de chiffre d'affaires et de résultats annuels en raison d'une hausse de seulement 0,7% de ses ventes à magasins comparables en novembre et décembre. KOHL'S recule de 7% après avoir annoncé une hausse de 1,2% de ses ventes à données comparables pour la période de Noël alors qu'il avait enregistré une augmentation de 6,9% sur novembre-décembre l'année dernière. De son côté, TARGET (-3,5%) a annoncé jeudi que ses ventes à données comparables avaient augmenté de 5,7% sur les deux derniers mois de l'année 2018. JC PENNEY recule de 4,5% et NORDSTROM de 4%.

* FORD a présenté jeudi un plan de restructuration de ses activités européennes incluant la suppression de plusieurs milliers d'emplois, un retrait de marchés non rentables et l'arrêt de chaînes de production déficitaires, avec pour objectif à terme une marge d'exploitation de 6% en Europe. L'action du constructeur automobile prend environ 1% à 8,80 dollars en avant-Bourse.

* BED BATH & BEYOND - L'action de l'enseigne de magasins de décoration bondit de 16,6% en avant-Bourse, après l'annonce d'un bénéfice trimestriel supérieur au consensus et la confirmation des prévisions annuelles.

* ALPHABET - L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne a invité jeudi cette dernière à limiter à l'échelle de l'Union le déréférencement exigé par des particuliers d'informations les concernant indexées par des moteurs de recherche comme Google.

* FIAT CHRYSLER a négocié un règlement à l'amiable avec le département américain de la Justice et des propriétaires de véhicules pour plus de 700 millions de dollars (606 millions d'euros) dans l'affaire de fraude aux émissions polluantes de ses moteurs diesel, a-t-on appris mercredi de sources proches du dossier.

* NIKE - La Commission européenne a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête approfondie sur le traitement fiscal accordé par les Pays-Bas à la firme américaine.

* PG&E - Un juge américain a proposé mercredi d'empêcher le groupe PG&E d'utiliser des lignes électriques jugées dangereuses pendant la saison des incendies et par grand vent en Californie alors que la compagnie d'électricité est mise en cause dans l'incendie de forêt géant du mois de novembre.

* CONSTELLATION BRANDS prend 2,4% à 154,50 euros après le relèvement de recommandation de Goldman Sachs à "acheter" contre "neutre".

* TWITTER avance de 3,3% dans les échanges en avant-Bourse après le relèvement de recommandation de Bank of America Merrill Lynch à "acheter" contre "sous-performance".

* SNAP prend 1% à 6,34 dollars en avant-Bourse après le relèvement de recommandation de Cowen à "performance en ligne" avec le marché contre "sous-performance".

* BOEING - Morgan Stanley relève son conseil à "surpondérer" contre "pondération en ligne". Le titre avance de 1% en avant-Bourse.

* YELP - Morgan Stanley abaisse son conseil à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

(Service Marchés)