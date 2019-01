Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* APPLE prévoit de lancer cette année trois nouveaux iPhone, dont une nouvelle version du XR, ont les ventes ont été inférieures aux attentes, rapporte vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Par ailleurs, plusieurs distributeurs chinois ont abaissé les prix de vente de l'iPhone après l'avertissement sur le chiffre d'affaires lancé par le groupe américain, que ce dernier a justifié par le ralentissement des ventes de son produit phare en Chine.

* BOEING - Le président brésilien, Jair Bolsonaro, qui a pris ses fonctions le 1er janvier, a approuvé jeudi le rapprochement entre Embraer et Boeing, qui ont selon le gouvernement pris l'engagement de maintenir l'emploi. Boeing, en hausse de 2,55% pendant la séance régulière, était stable dans les transactions d'après-Bourse tandis que l'action Embraer cotée à New York s'octroyait 0,4%.

* JOHNSON & JOHNSON - Le géant de la santé a annoncé jeudi relever ses prix aux Etats-Unis sur une vingtaine de médicaments vendus sur ordonnance, dont le Stelara pour le traitement du psoriasis, le Zytiga contre le cancer de la prostate et l'anticoagulant Xarelto, qui comptent parmi ses meilleures ventes.

* PVH - Le groupe de confection a relevé jeudi ses prévisions de résultats pour le trimestre en cours et précisé qu'il comptabiliserait une charge de restructuration de 120 millions de dollars pour Calvin Klein, l'une de ses deux principales marques avec Tommy Hilfiger. Le titre, en baisse de 32% en 2018, gagnait 5,1% en après-Bourse.

* ALPHABET - Deux actionnaires de la maison mère de Google ont déposé jeudi une plainte accusant le conseil d'administration d'avoir joué un rôle direct dans la dissimulation d'affaires de harcèlement sexuel impliquant deux anciens cadres ces cinq dernières années.

* LENNAR - Le promoteur immobilier a annoncé un programme de rachat de titres pouvant atteindre un milliard de dollars.

* ACTIVISION BLIZZARD - L'action de l'éditeur de jeux vidéo chute de 6,7% en avant-Bourse; le groupe a annoncé son intention de transférer totalement au studio Bungie les droits de publication de la franchise Destiny et plusieurs analystes se disent de plus en plus prudents sur les perspectives de résultats.

* GENERAL MOTORS - Cadillac devrait devenir la principale marque de véhicules électriques du constructeur automobile, qui veut concurrencer TESLA sur son terrain.

* PG&E - L'action perd 4,5% en avant-Bourse; après Standard & Poor's, Moody's a ramené la note de la dette dans la catégorie spéculative.

* ACCENTURE a annoncé vendredi la démission pour raisons de santé de son directeur général, Pierre Nanterme. Le directeur financier, David Rowland, assurera l'intérim à la tête du groupe.

* YUM BRANDS - Le titre du groupe de restauration rapide perd environ 2,2% en avant-Bourse après l'abaissement de la recommandation de Goldman Sachs à "vendre".

* NETFLIX - L'action du groupe de vidéo en ligne gagne environ 3,3% en avant-Bourse. UBS a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et Raymond James a porté la sienne à "achat fort" contre "surperformance".

* STARBUCKS - Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter" en évoquant des inquiétudes pour le marché chinois. Le titre perd 2,4% en avant-Bourse.

* BLACKROCK - Deutsche Bank a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* HUMANA - Cowen & Co a relevé sa recommandation sur le groupe d'assurance santé à "surperformance" contre "performance de marché".

