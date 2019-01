Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* CITIGROUP a annoncé lundi une baisse inattendue de ses revenus au quatrième trimestre 2018 en raison d'une contraction marquée de son activité dans l'obligataire, pénalisée par la volatilité sur les marchés financiers en fin d'année. Le titre perd 0,7% en avant-Bourse.

Les actions d'autres grandes banques, comme JPMORGAN CHASE, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY et BANK OF AMERICA reculent de 0,8% à 1,1%.

* Plusieurs grandes valeurs chinoises cotées sur les marchés américains reculent en avant-Bourse en réaction aux chiffres mensuels du commerce extérieur de la Chine, qui montrent une baisse inattendue des exportations en décembre. ALIBABA cède 1,8%, JD.COM 2,4% et BAIDU 1%. Le constructeur de voitures électriques NIO, le réseau social WEIBO et les spécialistes du jeu vidéo HUYA et BILIBILI abandonnent entre 2% et 2,5%.

* BOEING et CATERPILLAR, deux grandes valeurs sensibles aux tensions commerciales, perdent respectivement 1,4% et 1,6%.

* Plusieurs producteurs de SEMI-CONDUCTEURS sont dans le rouge en avant-Bourse, comme ADVANCED MICRO DEVICES et MICRON TECHNOLOGY, qui cèdent respectivement 1,4% et 3,0%. Morgan Stanley a abaissé sa prévision de résultat 2019 pour Micron en perspective de nouvelles baisses du prix moyen de vente des puces mémoire NAND et DRAM, et de faibles livraisons de mémoire NAND.

* BOEING - Le conseil d'administration d'Embraer a autorisé vendredi l'avionneur brésilien à engager des démarches en vue d'un rapprochement avec Boeing après l'approbation de l'opération par le président brésilien Jair Bolsonaro.

* FACEBOOK - L'autorité de la concurrence allemande va ordonner à Facebook d'arrêter de collecter certaines données d'internautes, a rapporté dimanche le Bild am Sonntag.

* GOLDCORP - NEWMONT MINING a annoncé lundi le rachat de son concurrent de plus petite taille, Goldcorp dans le cadre d'une opération de 10 milliards de dollars (8,7 milliards d'euros), pour créer le premier producteur mondial d'or. Le titre fait un bond de 11,1% en avant-Bourse et Newmont perd 4,2%.

* PG&E décroche de plus de 50% en avant-Bourse. La compagnie d'électricité, mise en cause dans l'incendie de forêt géant en Californie en novembre, envisage de placer tout ou partie de ses activités sous protection de la loi sur les faillites et sa PDG, Geisha Williams, a démissionné dimanche.

* IBM - T-Systems, la filiale informatique déficitaire de Deutsche Telekom, va vendre son activité d'ordinateurs centraux ("mainframe") à IBM, a rapporté dimanche le Handelsblatt. IBM va débourser 860 millions d'euros pour cette activité dont T-Systems ne se retirera toutefois pas complètement, selon le site spécialisé IT-Zoom.

* GANNETT - Le groupe de presse MNG Enterprises a présenté lundi une offre de rachat de Gannett, l'éditeur entre autres de USA Today, pour 12 dollars par action, soit un montant total de 1,36 milliard de dollars. Ce prix représente une prime de 23% par rapport à la clôture à 9,75 dollars du titre Gannett vendredi. L'action grimpe en avant-Bourse de plus de 19%.

* LULULEMON ATHLETICA - Le spécialiste des vêtements de sport a relevé lundi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le quatrième trimestre afin d'intégrer l'impact des ventes réalisées pendant la période des fêtes de fin d'année.

* CROCS a relevé ses prévisions de résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de son exercice fiscal 2018, disant tabler désormais sur une croissance de 6% environ de ses ventes annuelles. Le titre gagne 1,1% en avant-Bourse.

* DELTA AIRLINES - Bank of America-Merrill Lynch abaisse sa recommandation à "neutre" contre "achat" et son objectif de cours à 51 dollars contre 62 dollars.

* SNAP - Citigroup a relevé sa recommandation à "neutre" contre "vendre" et porté son objectif de cours de six à sept dollars. Le titre gagne environ 2,9% en avant-Bourse.

(Service Marchés)