Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* JPMORGAN & CHASE perd 2% en avant-Bourse après la publication de résultats inférieurs aux attentes pour le quatrième trimestre. La première banque américaine par les actifs a fait état d'un bénéfice net en hausse de 67% mais son bénéfice par action, à 1,98 dollar, a manqué de 22 cents le consensus IBES Refinitiv. Dans son sillage, les autres valeurs bancaires sont indiquées en légère baisse alors que le secteur avait bien réagi lundi aux résultats de Citigroup.

* WELLS FARGO a annoncé mardi une baisse de ses revenus dans l'ensemble de ses activités au quatrième trimestre, notamment dans sa division dédiée aux particuliers et aux petites entreprises, la plus exposée au scandale des comptes fantômes survenu en 2016.

* UNITEDHEALTH GROUP a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, grâce principalement à sa filiale de services Optum. Le titre du numéro un américain de l'assurance-santé grimpe de 1,2% dans les échanges d'avant-Bourse.

* DELTA AIR LINES a fait mieux qu'attendu au quatrième trimestre avec un bénéfice plus que triplé à 1,02 milliard de dollars et un bénéfice par action de 1,49 dollar mais la compagnie aérienne a déçu les investisseurs avec sa prévision d'un BPA compris entre 70 et 90 cents pour le trimestre en cours, à comparer à un consensus IBES Refinitiv de 94 cents. Le titre abandonne 1,8% en avant-Bourse.

* FORD doit présenter mardi au Salon automobile de Detroit les détails de son projet d'alliance avec Volkswagen qui leur fera économiser des milliards de dollars en combinant leurs forces pour développer des technologies dans les domaines de la voiture électrique et du véhicule autonome.

* QUALCOMM, APPLE - Un tribunal de Mannheim en Allemagne a rejeté une plainte déposée par Qualcomm contre Apple pour violation de brevet, un revers pour le fabricant de puces qui avait obtenu en décembre d'un tribunal de Munich qu'il interdise la vente de certains iPhone anciens dans les Apple Stores allemands.

* BRISTOL-MYERS SQUIBB a annoncé que la Commission européenne avait autorisé l'Opdivo (nivolumab) associé à du Yervoy (ipilimumab) à faible dose pour le traitement de certaines formes du carcinome à cellules rénales.

* INTELSAT a annoncé lundi le départ de son directeur financier Jacques Kerrest, ce dernier assumant ses fonctions durant la période de recherche de son successeur.

* TAKE-TWO INTERACTIVE - L'éditeur de jeux vidéo va verser à la NBA 1,1 milliard de dollars sur sept ans dans le cadre du renouvellement de l'accord de licence qui lui permet depuis 2011 de détenir la franchise du championnat de basket, rapporte le Wall Street Journal.

* BIO-PATH HOLDINGS - La biotech plonge de 31% à 14 cents dans les échanges d'avant-Bourse après l'annonce lundi soir d'une augmentation de capital de 1,1 million de dollars, un montant équivalent à 67% de son flottant, avec la vente de 8,6 millions d'actions au prix de 13 cents. Le titre progresse de 1,4% depuis le début de l'année après des chutes de 91,4% en 2018 et 85% en 2017.

* ALNYLAM PHARMACEUTICALS, qui a aussi annoncé un projet d'augmentation de capital mais au volume plus modeste, recule de 6% à 79,00 dollars en avant-Bourse. La biotech va émettre cinq millions d'actions, correspondant à 8% de son flottant, à un prix de 77,50 dollars, qui représente une décote de 8% par rapport au cours de clôture lundi.

* ORACLE - Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur l'éditeur de logiciels à "pondération en ligne" au lieu de "surpondérer", avec un objectif ramené de 57 à 53 dollars.

