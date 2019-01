Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* BANK OF AMERICA a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel en hausse plus marquée que prévu, une annonce qui se traduit par une progression de plus de 4,5% du titre de la banque américaine dans les échanges d'avant-Bourse.

* GOLDMAN SACHS a fait état mercredi d'un bénéfice net par action courant et d'un produit net bancaire supérieurs au consensus au titre du quatrième trimestre. Le titre gagnait 2,6% dans les échanges en avant-Bourse juste après la publication des résultats.

* BANK OF NEW YORK MELLON prend 5% en avant-Bourse après avoir fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à la hausse des revenus de la gestion d'actifs et au contrôle des dépenses.

* FORD a annoncé mercredi une prévision de bénéfice au titre du quatrième trimestre inférieure aux attentes de Wall Street. Le deuxième constructeur automobile américain a déclaré que son bénéfice et son chiffre d'affaires en 2019 pourraient s'améliorer si les ventes du secteur dans le monde restaient stables, sans plus de précision. En avant-Bourse, l'action cède 1,8%.

* FISERV, spécialiste des technologies dédiées à la finance, a annoncé mercredi le rachat du groupe de traitement des paiements FIRST DATA. L'opération, d'un montant total de 22 milliards de dollars (19,3 milliards d'euros), intègre une prime de près de 30% sur le cours de clôture de First Data mardi. Le titre First Data gagne près de 28% en avant-Bourse alors que Fiserv perd 4%.

* SALESFORCES.COM - Le spécialiste des services de gestion de la relation client discute du rachat de l'américano-israélien ClickSoftware Technologies pour environ 1,5 milliard de dollars, rapporte mercredi le site d'informations financières Calcalist.

* UNITED CONTINENTAL HOLDINGS - United Airlines a annoncé mardi un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre, provoquant une hausse de 5,4% du titre de sa maison mère dans les échanges avant-Bourse. Dans son sillage, AMERICAN AIRLINES a gagné 2,2% en après-Bourse, DELTA AIR LINES 2% et SOUTHWEST AIRLINES 2%.

* NORDSTROM a annoncé une hausse de 0,3%, inférieure aux attentes, de ses ventes à magasins comparables sur la période novembre-décembre et s'attend à ce que son bénéfice par action annuel se situe vers le bas de sa fourchette cible de 3,55-3,65 dollars en raisons d'ajustements de stocks et de promotions pendant la période des fêtes. Le titre du groupe de grands magasins chute de 9% en avant-Bourse.

* BLACKROCK - Le géant de la gestion d'actifs a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel en baisse et inférieur aux attentes, la volatilité élevée sur les marchés au quatrième trimestre ayant poussé sa clientèle à délaisser ses fonds de gestion active.

* PNC FINANCAL SERVICES - La banque régionale basée à Pittsburgh a publié mercredi un bénéfice trimestriel inférieur à la moyenne des estimations d'analystes, conséquence de l'augmentation du coût du risque. Le titre cédait 1,34% en avant-Bourse.

* SNAP chute de 10% en avant-Bourse. Le propriétaire de l'application de messagerie Snapchat a annoncé mardi le départ de son directeur financier, Tim Stone, moins d'un an après son entrée en fonction, dernier départ en date d'un dirigeant de la société.

* TELEFLEX remplacera PG&E, la compagnie d'électricité californienne qui se met en faillite après les incendies catastrophiques survenus en Californie, au sein de l'indice S&P-500, a annoncé mardi S&P Dow Jones Indices. L'action PG&E perdait 7% après la clôture.

* STEMLINE THERAPEUTICS perd 3,9% à 9,55 dollars en avant-Bourse. La biotech a revu à la hausse la taille de son augmentation de capital qui portera désormais sur 8,9 millions d'actions, soit 32% de son flottant, proposées au prix de 9 dollars - une décote de 9,5% par rapport au cours de clôture de mardi.

