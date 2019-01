Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* TEXAS INSTRUMENTS, fournisseur entre autres d'APPLE, a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations mais son bénéfice a battu le consensus, une performance susceptible de rassurer des investisseurs préoccupés par les multiples signes de ralentissement du marché des smartphones. Le titre gagne 1,6% dans les transactions avant-Bourse.

Dans son sillage et celui de STMicroeletronics (+8,5% à Paris) les fabricants américains de SEMI-CONDUCTEURS progressent en avant-Bourse: AMD prend 2,5%, NVIDIA 3% et MICRON TECHNOLOGY 3,7%.

* FORD a publié mercredi des comptes trimestriels marqués par la dégradation de ses résultats d'exploitation, la totalité de ses divisions géographiques en dehors de l'Amérique du Nord affichant des pertes d'exploitation sur les trois derniers mois de 2018. Le titre cède 2% en avant-Bourse.

* AMERICAN AIRLINES a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice trimestriel de 8,3%, grâce à la hausse de ses tarifs. Le titre prend 4,7% en avant-Bourse.

* MICROSOFT a annoncé que son moteur de recherche Bing avait été bloqué en Chine, le groupe de Redmond étant la dernière entreprise occidentale en date à subir la censure des autorités chinoises, qui ont créé un pare-feu géant pour contrôler les contenus sur internet.

* BRISTOL-MYERS SQUIBB recule d'environ 2% en avant-Bourse après avoir annoncé le retrait de sa demande de mise sur le marché d'un traitement contre le cancer du poumon combinant le Yervoy et l'Opvido.

Le groupe pharmaceutique a fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre et prévoit un bénéfice annuel conforme au consensus.

* LAM RESEARCH, producteur d'équipements de fabrication de semi-conducteurs, gagne 7% dans les transactions avant-Bourse après avoir publié des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu et annoncé un programme de rachats d'actions de cinq milliards de dollars.

* XILINX - Le spécialiste des composants électroniques programmables a publié mercredi des résultats et des prévisions supérieurs aux attentes des analystes financiers. Le titre gagne plus de 10% en avant-Bourse.

* SOUTHWEST AIRLINES a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu mais a signalé que le blocage partiel des administrations américaines avait impacté négativement son chiffre d'affaires de 10 à 15 millions de dollars depuis le mois de janvier. L'action prend près de 4% en avant-Bourse.

* TEXTRON a annoncé une hausse plus forte que prévu de son bénéfice trimestriel et prévoit un bénéfice net annuel de supérieur au consensus grâce à la forte demande pour son avion d'affaires Cessna et ses avions à turbopropulseur.

* BOEING - Le prototype d'avion taxi autonome de Boeing réussi son premier test de vol, une étape importante pour le constructeur aéronautique américain qui ambitionne de révolutionner les transports urbains et la livraison de colis.

* MONDELEZ - Berenberg abaisse son conseil à "conserver" contre "acheter".

* WEIBO - Jefferies a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours, à 58 dollars contre 83 dollars.

(Service Marchés)