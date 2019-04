Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* Les grandes valeurs du secteur des SEMI-CONDUCTEURS montent dans les transactions en avant-Bourse après l'annonce d'un rebond de l'activité manufacturière en Chine en mars selon l'indice Caixin-Markit des directeurs d'achats et les résultats jugés rassurants du taïwanais Foxconn, qui font monter le secteur en Europe. AMD gagne environ 2,9%, MICRON TECHNOLOGY 2,4% et NVIDIA 1,6%.

* GENERAL MOTORS et FORD gagnent respectivement 1,1% et 0,5% en avant-Bourse après la prolongation de la suspension des droits de douane chinois sur les véhicules et composants automobiles importés.

* Les VALEURS CHINOISES cotées sur les marchés américains sont elles aussi en nette hausse en avant-Bourse. JD.COM gagne 2%, ROKU 2,3%, BILIBILI 1,8% et NIO 3,3%.

* CITIGROUP - L'activité de banque de détail risque de ne pas atteindre ses objectifs 2020, a rapporté dimanche le Financial Times, selon lequel les performances de la branche sont "clairement une source d'inquiétude" au sein de la banque américaine. [L8N21I0S6]

* BOEING - L'Ethiopie ne publiera pas ce lundi de rapport préliminaire sur les causes de la catastrophe aérienne impliquant un Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines mais elle pourrait le faire dans le courant de la semaine, a dit à Reuters une source proche du ministère des Affaires étrangères.

* MERCK & CO gagne 1,5% en avant-Bourse après le feu vert sous conditions de la Chine à la mise sur le marché du Keytruda pour le traitement de certains cancers du poumon.

* JOHNSON & JOHNSON - Un shampoing pour bébé du groupe n'a pas passé les tests de qualité menés par l'Etat indien du Rajasthan, dont les conclusions sont contestées par J&J.

* KELLOGG gagne environ 1,5% en avant-Bourse après l'annonce de la vente de la marque de biscuits Keebler et de plusieurs autres activités à l'italien Ferrero sur la base d'une valorisation de 1,3 milliard de dollars.

* Les valeurs du secteur des CASINOS profitent en avant-Bourse des chiffres montrant que les revenus du jeu à Macao ont atteint en mars leur plus haut niveau depuis le début de l'année. WYNN RESORTS prend environ 4%, LAS VEGAS SANDS 2,3%, MGM RESORTS 2,6%.

* ALLIANCE DATA SYSTEMS - Publicis a officialisé lundi son intérêt pour Epsilon, filiale d'Alliance Data Systems spécialisée dans la gestion de la relation client. Vendredi, Bloomberg avait rapporté qu'Epsilon avait suscité deux offres qui pourraient la valoriser autour de cinq milliards de dollars.

* Plusieurs compagnies aériennes, dont SOUTHWEST AIRLINES, UNITED AIRLINES et AMERICAN AIRLINES ont annoncé lundi que leur trafic était perturbé par des dysfonctionnements du système de données Aerodata.

* WELLS FARGO - KBW a abaissé sa recommandation à "performance de marché" contre "surperformance" et ramené son objectif de cours de 58 dollars à 50 dollars.

* UPS - Berenberg relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" ainsi que son objectif de cours, porté de 125 à 130 dollars.

* FEDEX - Berenberg abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver", ainsi que son objectif de cours, de 245 à 200 dollars. Le titre gagne 0,3% en avant-Bourse.

* COTY - JPMorgan ajoute la valeur à sa liste de référence "analyst focus".

(Service Marchés)