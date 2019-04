Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* BOEING a indiqué lundi qu'il prévoyait de soumettre aux autorités de tutelle sa mise à jour du logiciel de ses appareils 737 MAX, cloués au sol après deux accidents aériens successifs, dans "les prochaines semaines", soit plus tard qu'annoncé initialement.

* APPLE a abaissé lundi le prix de ses produits vendus en Chine alors qu'une baisse de la TVA est entrée en vigueur dans le pays.

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE - La chaîne de pharmacies recule de 7% en avant-Bourse après avoir abaissé ses prévisions de croissance du bénéfice pour 2019 et annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison de la baisse des prix des médicaments génériques.

Dans son sillage, le concurrent CVS HEALTH recule de 2% en avant-Bourse.

* EXXONMOBIL a recemment discuté de la vente de plusieurs de ses sites pétroliers et gaziers au Nigeria avec des compagnies locales, le groupe américain souhaitant se developper en Guyane et dans le pétrole de schiste aux Etats-Unis, ont déclaré à Reuters des sources du secteur bancaire et industriel.

* LOCKHEED MARTIN a remporté lundi un contrat de 2,4 milliards de dollars auprès du Pentagone pour des missiles intercepteurs THAAD, dont certains sont prévus pour être livrés à l'Arabie saoudite.

* MICROSOFT et BMW ont annoncé mardi un projet visant à créer une plate-forme ouverte de production afin de stimuler l'innovation industrielle et d'accélérer le développement d'usines connectées.

* DOWDUPONT a annoncé lundi avoir finalisé le scission de sa division Materials Science dans le cadre de sa séparation en trois sociétés distinctes, Dow, DuPont et Corteva Agriscience. L'action Dow commencera à être cotée mardi et remplacera DowDuPont dans l'indice Dow Jones.

* GOLDMAN SACHS - Michael Cerda, le directeur des produits de la banque en ligne Marcus, a quitté l'entreprise, selon une source proche du dossier.

* UGI CORP recule de 10,7% en avant-Bourse après avoir annoncé le rachat du solde (près de 75%) du capital du groupe de distribution de propane AMERIGAS PARTNERS 2,44 milliards de dollars (2,18 milliards d'euros). Amerigas prend 5% en avant-Bourse.

