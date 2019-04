Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* BOEING - Le système anti-décrochage MCAS du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé le 10 mars peu après son décollage d'Addis Abeba a été réenclenché quatre fois après que les pilotes l'eurent dans un premier temps éteint à la suite de données suspectes reçues d'un capteur, selon deux sources au fait du dossier.

* SEMI-CONDUCTEURS - Le secteur, déjà bien orienté en Europe, devrait progresser à l'ouverture, des traders évoquant un climat favorable après les résultats meilleurs que prévu publiés en début de semaine par Foxconn et la progression d'AMD dans les transactions électroniques après un relèvement du conseil de Nomura. Les traders évoquent aussi une information de presse concernant une hausse des commandes des fabricants de smartphone pour des puces auprès de Taiwan Semiconductor.

* FORD a annoncé son intention de lancer plus de 30 nouveaux modèles en Chine au cours des trois prochaines années, dont plus d'un tiers de véhicules électriques dans le but d'enrayer la baisse de ses ventes sur le premier marché automobile mondial.

* GAMESTOP - Le numéro un mondial de la distribution de jeux vidéo a averti mardi qu'il pourrait être déficitaire au premier trimestre en raison d'un ralentissement des ventes de jeux et de consoles dans ses magasins. Le titre chute de 9% dans les transactions avant l'ouverture.

* APPLE - Japan Display va fournir dans le courant de l'année des écrans OLED à Apple pour sa montre connectée, a appris mercredi Reuters de deux sources proches du dossier.

* SPARK THERAPEUTICS - Roche a prolongé jusqu'au 2 mai son offre de rachat de 4,3 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros) du spécialiste américain de la thérapie génique, faute d'avoir obtenu un nombre suffisant d'actions de sa cible.

* PG&E - La compagnie d'électricité californienne, menacée de devoir payer quelque 30 milliards de dollars au titre de sa responsabilité dans des incendies de forêt, devrait nommer Bill Johnson au poste de directeur général, peut-être dès mercredi, a-t-on appris de source proche des discussions.

* QUALCOMM - George Davis, directeur financier du groupe depuis 2013, va démissionner, a annoncé Qualcomm mardi. Il devrait rejoindre son concurrent INTEL, a-t-on appris de source proche du dossier.

* BLUE APRON, spécialiste de la livraison à domicile de colis de produits frais à cuisiner, a annoncé mardi soir que son PDG Brad Dickerson allait démissionner de ses fonctions et serait remplacé par Linda Findley Kozlowski. Dans les échanges avant-Bourse, le titre bondit de 21,8%.

* SIGNET JEWELERS prend 5% en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs au consensus IBES pour Refinitiv. Le joaillier a également annoncé la démission prochaine de son président Sebastian Hobbs.

* INTELSAT grimpe de 7% dans les échanges avant-Bourse après le relèvement de recommandation de JPMorgan à "surpondérer" contre "neutre".

* CATERPILLAR recule de 1,2% en avant-Bourse, Deutsche Bank ayant abaissé sa recommandation à "conserver" selon CNBC et son objectif de cours à 128 dollars contre 152 dollars.

* URBAN OUTFITTERS prend environ 2% en avant-Bourse après le relèvement de conseil de D.A. Davidson à "acheter" contre "neutre".

(Service Marchés)