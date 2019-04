Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* TESLA décroche de 8,8% en avant-Bourse. Les livraisons du constructeur de véhicules électriques ont chuté de 31% au premier trimestre, pénalisées par des délais de transit plus longs pour la nouvelle berline Model 3 en Europe et en Chine.

* BOEING - Les pilotes du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé le 10 mars ont respecté les procédures d'urgence mais ne sont pas parvenus à garder le contrôle de l'avion, a déclaré jeudi Dagmawit Moges, la ministre des Transports éthiopienne, à l'occasion de la présentation du premier rapport d'enquête sur l'accident.

* JPMORGAN, qui publiera ses résultats trimestriels le 12 avril, a déclaré jeudi que son revenu net d'intérêts au titre du premier trimestre serait probablement inchangé par rapport au trois mois précédents.

* FACEBOOK a annoncé avoir supprimé les données personnelles de centaines de millions d'utilisateurs stockées sur des serveurs d'informatique dématérialisée ("cloud") d'Amazon, après les révélations d'une société de cybersécurité. Par ailleurs, Guggenheim a relevé sa recommandation sur la valeur à "acheter" contre "neutre".

* APPLE a baissé le prix de ses derniers modèles d'iPhone en Inde d'environ 25% afin d'y améliorer ses ventes, a-t-on appris de plusieurs sources.

* CONSTELLATION BRANDS prend 3% en avant-Bourse après avoir fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu à la faveur du succès rencontré par ses marques de bières Corona et Modelo. Par ailleurs, le groupe a annoncé la veille son intention de vendre une trentaine de ses marques de vins et de spiritueux bas de gamme à E.& J. Gallo Winery pour 1,7 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros), dans le but de se concentrer ses efforts sur ses marques plus rentables.

* VISA - L'autorité britannique de la concurrence envisage d'examiner le projet de rachat de Visa sur Earthport de 247 millions de livres (289 millions d'euros).

* OFFICE DEPOT recule de 7,2% à 3,5 dollars en avant-Bourse après avoir dit s'attendre un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au titre du premier trimestre en raison des performances décevantes de son activité de services informatiques CompuCom.

* MICRON TECHNOLOGY recule de 2,2% dans les échanges avant-Bourse après l'abaissement de recommandation de Morgan Stanley à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* ETSY progresse de 1,0% en avant-Bourse. Canaccord Genuity a entamé son suivi avec une recommandation à "achat".

