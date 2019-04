Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* JPMORGAN gagne plus de 2% en avant-Bourse après avoir annoncé vendredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la première banque américaine ayant tiré parti de revenus d'intérêts plus élevés et des bonnes performances à la fois de son activité conseil et de celle de souscriptions à des titres de dette.

* WELLS FARGO publiera également ses résultats trimestriels avant-Bourse.

* CHEVRON perd 4% en avant-Bourse après avoir annoncé vendredi le rachat d'ANADARKO PETROLEUM pour 33 milliards de dollars (29 milliards d'euros) en actions et en numéraire, pour renforcer sa présence dans le bassin Permien et dans le gaz naturel liquéfié (GNL). L'action Anadarko bondit de 33% en avant-Bourse.

* WALT DISNEY a donné jeudi des précisions sur le service de vidéo à la demande, Disney+, qu'il va lancer en fin d'année avec l'espoir de contester la domination de NETFLIX sur le marché du streaming. Le titre Walt Disney grimpe de 3% à 120 dollars dans les échanges avant-Bourse.

* BOEING gagnait encore 0,9% dans les échanges d'après-Bourse après une hausse de 1,43% en séance. L'avionneur a fait état d'essais positifs pour les correctifs apportés au logiciel anti-décrochage de son 737 MAX 350, interdit de vol depuis un mois. La FAA, l'agence fédérale américaine de l'aviation civile, a convoqué vendredi une réunion avec des compagnies aériennes et syndicats de pilotes pour faire le point sur la situation.

* SOUTHWEST AIRLINES a annoncé jeudi retirer ses 34 avions Boeing 737 MAX de son programme de vol jusqu'au 5 août, ce qui affectera 160 vols quotidiens.

* PROCTER & GAMBLE cède ses marques de dentifrices Fluocaril et Parogencyl à Unilever, a annoncé le groupe anglo-néerlandais. Les termes financiers de l'opération, qui devrait être bouclée au deuxième trimestre, n'ont pas dévoilés.

* TESLA a lancé aux Etats-Unis une offre de leasing pour sa Model 3, adoptant une option de financement qui devrait permettre au constructeur américain de véhicules électriques d'accroître sa base de clients.

* ALASKA AIR - La compagnie aérienne s'octroyait 2,2% à 61 dollars en après-Bourse après avoir relevé son objectif de revenu unitaire par passager au premier trimestre, grâce à une hausse de ses tarifs pendant la dernière quinzaine du trimestre.

* CAMPBELL SOUP est proche d'un accord pour céder sa filiale de produits frais Bolthouse Farms à un ancien patron de la marque, Jeff Dunn, à la tête d'un consortium d'investisseurs, a rapporté jeudi le Wall Street Journal. L'opération, d'un montant d'environ 500 millions de dollars, pourrait être annoncée dès vendredi selon le quotidien.

* GILEAD SCIENCES et Novo Nordisk vont s'associer lors d'un essai clinique d'un traitement contre la maladie du fois (la NASH) en combinant chacun l'un de leur médicament.

* UBER TECHNOLOGIES [IPO-UBER.N] a soumis jeudi son prospectus d'IPO auprès de la SEC, le gendarme de Wall Street, deux semaines après les débuts en Bourse plutôt maussades de son concurrent plus petit LYFT Ce dernier a repris 1,48% pendant la séance de jeudi mais cédait 0,9% dans les transactions hors séance après la notification d'Uber.

