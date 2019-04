Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* BANK OF AMERICA a fait état mardi d'une hausse de 6% de son bénéfice du premier trimestre, l'accroissement du portefeuille de prêts et des réductions de coûts ayant compensé une chute des revenus tirés de la banque d'investissement. Le revenu net des intérêts a augmenté moins que prévu, pour la première fois en huit trimestres, ce qui fait trébucher le titre de 2% dans les échanges d'avant-Bourse.

* JOHNSON & JOHNSON progresse de 1,7% en avant-Bourse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé sa prévision de croissance de ses ventes cette année, pour la porter dans une fourchette de 2,5% à 3,5% contre 2-3% précédemment.

* UNITEDHEALTH s'adjuge 3,2% en avant-Bourse. L'assureur santé a annoncé un bénéfice en hausse de 22,2% au premier trimestre, grâce à la performance de sa principale division d'assurance et de sa filiale Optum, qui intègre la gestion des ordonnances.

* OMNICOM a publié mardi un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre, le groupe publicitaire américain ayant tiré parti d'une hausse des dépenses de ses clients à travers le monde.

* BLACKROCK, le numéro un mondial de la gestion d'actifs, a fait mieux que prévu au premier trimestre grâce à une hausse de la collecte auprès des investisseurs. L'action s'apprécie de 1,3% avant l'ouverture.

* IBM et NETFLIX publieront leurs résultats trimestriels après la clôture. Selon Thefly.com, Deustche Bank a relevé sa recommandation à "achat" contre "conserver" sur le titre Netflix, qui prend 1,6% en avant-Bourse.

* MASTERCARD - Un tribunal britannique a annulé la décision du Competition Appeals Tribunal, l'instance d'appel des dossiers de concurrence en Grande-Bretagne, visant à bloquer un recours collectif contre le numéro deux mondial des cartes de paiement, accusé d'avoir facturé des tarifs excessifs pendant 16 ans, entre 1992 et 2008, rapporte mardi le Financial Times. Le groupe pourrait se voir réclamer 14 milliards de livres (16,2 milliards d'euros) de dommages et intérêts.

* EXPEDIA GROUP grimpe de 3,6% en avant-Bourse. Le voyagiste en ligne a annoncé l'acquisition de LIBERTY EXPEDIA, société du magnat John C. Malone dont le principal actif est un portefeuille de 23,9 millions d'actions d'Expedia Group.

* AT&T - La plate-forme américaine de vidéos en ligne Hulu, concurrente de Netflix et d'Amazon, a déboursé 1,43 milliard de dollars (1,26 milliard d'euros) pour racheter à l'opérateur télécoms sa part de 9,5% dans son capital, ce qui renforce le contrôle de WALT DISNEY, qui détient 60% de Hulu.

* CHEVRON - La Cour suprême des Pays-Bas a rejeté un recours de l'Equateur contre l'annulation d'un jugement ordonnant au groupe pétrolier américain de verser 9,5 milliards de dollars d'indemnités pour une pollution environnementale occasionnée par sa filiale Texaco.

* GILEAD a annoncé mardi qu'il allait s'associer avec la société Insitro pour développer des thérapies contre la maladie du foie NASH.

* DOWDUPONT - RBC abaisse sa recommandation à "performance du secteur" contre "valeur privilégiée" ('top pick') et abaisse de 21 dollars son objectif de cours pour le ramener à 40 dollars.

* MARATHON OIL - RBC relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance du secteur".

