Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* QUALCOMM chute de 13% à 67,50 dollars dans les échanges avant-Bourse. Le fabricant de semi-conducteurs a entravé la concurrence sur le marché des puces modem et a abusé de sa position dominante pour réclamer des redevances excessives sur ses licences, a déclaré mardi un juge fédéral aux Etats-Unis. Le groupe, qui conteste ces conclusions, a annoncé son intention de faire appel.

* BOEING - Les trois plus grandes compagnies aériennes chinoises ont demandé une indemnisation à Boeing en raison des pertes subies du fait de l'immobilisation du 737 MAX, impliqué dans deux accidents mortels en moins de cinq mois, et du report des livraisons de l'appareil.

* SPRINT, T-MOBILE US - Les services antitrust du ministère américain de la Justice sont favorables à un rejet du projet de fusion entre les deux opérateurs de télécommunications, a appris Reuters de deux sources proches du dossier. Sprint chute de 6,2% dans les échanges en avant-Bourse.

* LOWE'S recule de 7,5% en avant-Bourse après avoir abaissé sa prévision de bénéfice annuel à la suite de résultats trimestriels moins bons que prévu, que la chaîne de magasins d'ameublement a attribués à une hausse de ses coûts, à sa volonté de présenter davantage de produits en magasins et à des erreurs en matière de stratégie de prix.

* TARGET grimpe de 8,2% en avant-Bourse après avoir dégagé des ventes à magasins comparables supérieures aux attentes pour le premier trimestre grâce à la hausse de sa clientèle aussi bien dans ses magasins que sur son site de vente en ligne.

* NORDSTROM a publié mardi soir un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 3,3%, inférieur aux attentes, et réduit sa prévision pour l'ensemble de l'année, disant attendre au mieux une stagnation de ses ventes. Le titre chute de 10,5% dans les transactions avant-Bourse.

* VF CORP a annoncé un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre du premier trimestre, soutenu par la hausse de la demande pour ses chaussures Vans et de sa marque de vêtements North Face. L'action recule toutefois de 2,3% en avant-Bourse.

* ACTIVISION BLIZZARD cède 1,8% en avant-Bourse et pourrait ouvrir sur un plus bas de deux mois. Les analystes de Stephens ont abaissé leur recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" en arguant des modifications récentes du projet de développement du nouvel épisode de la franchise "Call of Duty".

* AVON bondit d'environ 20% à 3,82 dollars en avant-Bourse. Le brésilien Natura Cosmeticos est parvenu à un accord pour racheter le fabricant américain de cosmétiques, rapportent des médias mercredi.

* TOLL BROTHERS - Le promoteur immobilier haut de gamme a publié mardi soir des résultats supérieurs aux attentes mais sa prévision de ventes annuelles est inférieure au consensus et il a évoqué des pressions à venir sur les marges. Le titre cède 5,1% en avant-Bourse.

* PIONEER NATURAL RESOURCES, l'un des plus importants producteurs de pétrole du Bassin permien, a annoncé mardi avoir réduit ses effectifs de 25% environ pour réduire ses coûts.

* URBAN OUTFITTERS - Le titre du groupe de mode recule de 8,2% en avant-Bourse à 27 dollars après avoir enregistré une baisse de sa marge bénéficiaire brute au premier trimestre. JPMorgan a réduit son objectif de cours, à 25 dollars contre 29 dollars auparavant.

* AMGEN, le numéro un mondial des biotechnologies, a annoncé une offre de rachat du groupe biopharmaceutique scandinave Nuevolution pour un montant de 166,8 millions de dollars.

* SEMPRA ENERGY a annoncé avoir signé un contrat de 20 ans avec le géant pétrolier saoudien public, Saudi Aramco, pour la vente de gaz naturel liquéfié (GNL).

* TESLA - Citigroup a réduit son objectif de cours à 191 dollars contre 238 dollars.

(Service Marchés)