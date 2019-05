Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* AUTOMOBILE - Les actions du secteur accusent le coup en avant-Bourse de la décision de Donald Trump de taxer les importations mexicaines, qui a fait reculer les constructeurs et les équipementiers au Japon et en Europe. GENERAL MOTORS perd 4,5% et FORD MOTOR 3,7%. Les constructeurs de voitures électriques TESLA et NIO cèdent 1,7% et 5,6% respectivement.

* Les valeurs de hautes technologies regroupées sous l'acronyme "FAANG" sont indiquées en baisse en avant-Bourse, réagissant à l'aggravation des tensions commerciales internationales. AMAZON.COM perd 2,2%, APPLE 2%, NETFLIX 1,6%, ALPHABET 1,5% et FACEBOOK 1,3%.

* Les valeurs bancaires reculent avec la chute des rendements obligataires, au plus bas depuis 20 mois pour les Treasuries à dix ans. Bank of America, Citigroup et JPMorgan cèdent environ 2% en avant-Bourse, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Wells Fargo.

* GAP chute de 17% en avant-Bourse, le groupe de prêt-à-porter ayant abaissé jeudi sa prévision de bénéfice annuel après avoir accusé la plus forte baisse de ses ventes trimestrielles à périmètre comparable. Quatre courtiers au moins ont réduit leur objectif de cours après ces annonces.

* UBER TECHNOLOGIES a fait état jeudi d'une perte trimestrielle d'un milliard de dollars à l'occasion de la première publication de ses résultats depuis son introduction en Bourse le 10 mai, et ce en dépit d'une hausse de 20% de son chiffre d'affaires. L'action du groupe de VTC gagnait 1,8% en avant-Bourse, ses résultats ressortant en ligne avec les prévisions financières qu'il avait données précédemment.

* DELL a fait état jeudi d'une hausse de 3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à la faveur d'une demande plus forte de ses clients avant la fin programmée de Windows 7 par Microsoft et des bonnes performances de sa filiale VMWARE. Le chiffre d'affaires de 21,91 milliards de dollars ressort néanmoins en dessous des attentes des analystes. Le titre Dell reculait de 3,3% en après-Bourse et l'action VMWare perdait 2,3%.

* COSTCO WHOLESALE a fait état jeudi de ventes à magasins comparables inférieures aux attentes aux Etats-Unis lors du trimestre clos le 12 mai, dans un contexte de concurrence accrue. Le titre évoluait en baisse de 1,3% dans les transactions électroniques après la clôture.

* AMAZON.COM envisage de racheter l'opérateur mobile de services prépayés Boost Mobile à T-Mobile et Sprint, a appris Reuters de deux sources au fait de la situation.

* FEDEX a annoncé jeudi qu'il commencerait à proposer la livraison à domicile le dimanche et qu'il transférerait moins de colis issus des achats en ligne au service postal américain.

* MARVELL TECHNOLOGY GROUP a publié un bénéfice trimestriel de 16 cents par action, contre 32 cents pour le même trimestre un an auparavant et 14 cents attendus en moyenne par les analystes selon le consensus Refinitiv. Le chiffre d'affaires s'élève à 662,45 millions de dollars, supérieur aux 650,47 millions de dollars attendus.

(Service Marchés)