Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* AMAZON.COM, APPLE, FACEBOOK et ALPHABET, la maison mère de Google, progressent légèrement dans les échanges d'avant-Bourse après leur forte baisse de la veille dans la crainte d'enquêtes antitrust aux Etats-Unis.

* TIFFANY & CO perd 4,1% à 86,50 dollars en avant-Bourse, en route pour une septième baisse en huit séances. Le joaillier a abaissé mardi sa prévision de bénéfice annuel après des ventes trimestrielles à périmètre comparable inférieures aux attentes du fait d'une baisse des dépenses de touristes dans le monde.

* BOX - L'action du spécialiste du stockage de données en ligne chute de 16,5% à 14,98 dollars en avant-Bourse après la publication de ses résultats trimestriels et l'abaissement de ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Canaccord Genuity a abaissé sa recommandation d'"achat" à "conserver" et ramené son objectif de cours de 24 à 16 dollars.

* MATTEL sera remplacé par BEMIS au sein de l'indice Standard & Poor's 500 à l'ouverture des marchés le 7 juin, a annoncé lundi S&P Dow Jones, précisant que Mattel remplacerait Bemis dans l'indice S&P MidCap 400.

* GENERAL ELECTRIC - La Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme la Bourse de New York qui soupçonne le versement de pots-de-vins dans les ventes d'équipements médicaux au Brésil, enquête aussi sur le recours à des intermédiaires locaux en Chine, ont dit à Reuters deux sources américaines au fait du dossier. Ces enquêtes visent aussi Siemens et Philips, qui avec GE dominent le marché mondial des grands équipements hospitaliers.

* CVS HEALTH gagne environ 2% à 54,20 dollars en avant-Bourse après l'annonce d'un projet d'expansion de la chaîne de pharmacies, qui va proposer de nouveaux services de santé dans 1.500 de ses points de vente d'ici la fin 2021.

* NIO gagne 3% dans les échanges d'avant-Bourse. Le "Tesla chinois" a annoncé mardi avoir livré en mai 1.089 exemplaires de son SUV ES8, lancé l'an dernier sur le marché chinois, et il pense atteindre le haut ou excéder son objectif de 2.800 à 3.200 livraisons par trimestre.

* UBER s'octroie 1,6% à 42 dollars avant l'ouverture. Morgan Stanley a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours de 56 dollars. RBC a pour sa part initié avec un conseil à "surperformance" et un objectif de cours de 62 dollars. Mizuho et Deutsche Bank démarrent le suivi à "achat", Citigroup à "neutre", Barclays à "surpondérer" et William Blair à "surperformance".

* LYFT - Barclays initie son suivi avec une recommandation à "pondération en ligne"; Citigroup avec un conseil à "achat".

* SALESFORCE publie ses résultats après la clôture.

(Service Marchés)