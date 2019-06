Bourse de Wall Street : Les valeurs à suivre à Wall Street

* SALESFORCE - Le titre du spécialiste des logiciels dématérialisés de gestion de la relation client s'adjuge 4,8% à 157,93 dollars dans les échanges d'avant-Bourse, le marché saluant un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes et des prévisions annuelles dépassant le consensus.

* FORD - Les autorités chinoises ont annoncé mercredi avoir infligé une amende de 162,8 millions de yuans (21 millions d'euros) à la coentreprise formée par Ford et Changan Automobile pour infraction au droit de la concurrence.

* SKYWORKS SOLUTIONS - Le cours du concepteur et producteur de semi-conducteurs perdait environ 2% dans les échanges hors séance mardi soir après la révision à la baisse des prévisions de résultats, conséquence de l'inscription du chinois Huawei, l'un de ses gros clients, sur une "liste noire" aux Etats-Unis.

* GAMESTOP - L'action de l'enseigne de distribution de jeux vidéo plonge de plus de 28% en avant-Bourse, au plus bas depuis 16 ans, après l'annonce mardi soir de la suspension du dividende, conséquence d'une chute de 13,3%, plus marquée qu'attendu, du chiffre d'affaires trimestriel. Au moins cinq brokers ont abaissé leur objectif de cours pour Gamestop qui, affaibli par l'essor des jeux en ligne, a déjà perdu le tiers de sa valeur en Bourse cette année.

* CAMPBELL SOUP prend 3,3% en avant-Bourse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et présenté une prévision de bénéfice par action annuel supérieure au consensus de marché.

* AXA EQUITABLE HOLDINGS - Axa a annoncé mardi soir le lancement d'une offre secondaire d'actions portant sur 40 millions de titres, assortie d'une option sur six millions d'actions supplémentaires.

* REWALK ROBOTICS triple de valeur à 10 dollars en avant-Bourse après avoir obtenu le feu vert de la FDA, l'agence de santé américaine, à la commercialisation de son exosquelette Restore pour la rééducation de victimes d'AVC privées de mobilité. Ce produit bardé de capteurs a un prix de lancement de 28.900 dollars.

* ROKU gagne 3,6% en avant-Bourse. Guggenheim a porté son objectif de cours de 75 à 119 dollars pour le fabricant de lecteurs de streaming vidéo.

* PIVOTAL SOFTWARE chute de 27,5% dans les échanges avant-Bourse après avoir abaissé ses objectifs de résultats pour son exercice annuel en cours.

* CRONOS - L'action du producteur canadien de cannabis gagne 6,4% à 15,34 dollars en avant-Bourse. Merrill Lynch a relevé son conseil à "acheter" contre "sous-performance" et porté son objectif de cours de dix dollars, à 27 dollars.

* BLACKSTONE GROUP - Morgan Stanley a relevé son objectif de cours pour le groupe de capital-investissement à 50 dollars contre 45 dollars.

